Condenan a implicados en caso de robo en La Plaza Mall; uno obtiene nueve años en prisión La policía rodea a La Plaza Mall después de un intento de robo el sábado 28 de julio de 2018 en Mcallen.

Cinco de los siete acusados de robo en La Plaza Mall han sido condenados a una prisión estatal. El jueves por la mañana, el juez estatal de distrito Israel Ramon Jr. condenó a Alberto Rafael Barrera, de 33 años de edad, a nueve años de prisión, según muestran los registros judiciales. El grupo de hombres causó pánico en el Condado de Hidalgo en julio de 2018 cuando se apresuraron a ir a la joyería Deutsch & Deutsch y rompieron cajas de vidrio con "mini mazos" mientras trataban de llevarse relojes de diseño por valor de millones. En ese momento, el sonido de los cristales rotos se confundió con disparos e informes de pistoleros armados en el centro comercial se extendió por toda la comunidad. Un video del robo ampliamente difundido mostró a Jorge Angel Mejía, de 29 años, sosteniendo lo que parecía una pistola. El arma resultó ser una pistola BB. Ramón sentenció a Mejía a 15 años de prisión. También condenados en el caso están Javier Leobardo Olvera, quien recibió 12 años; Miguel Quintanilla Cárdenas de 27 años de edad, quien recibió 14 años; y Brayan Oliver Melchor, de 24 años edad, quien recibió 25 años de prisión, la sentencia más dura aún dictada. Parte de la razón de esa sentencia fue porque Melchor participó en un robo casi idéntico en California en 2015 por el cual cumplió condena. Otro acusado en el caso, Abner Zepeda Posos, de 25 años edad, también participó en el robo de California en 2015 y estuvo en prisión. También ha presentado declaraciones de culpabilidad por su papel en el robo de La Plaza Mall y está programado para ser sentenciado el 23 de septiembre. Está previsto que Raul Alberto Rangel, de 44 años, sea sentenciado el 19 de septiembre. mreagan@themonitor.com

