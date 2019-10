Condenan a 23 años a sospechoso de doble homicidio en 2015

Posted:

Un residente de Edinburg de 33 años admitió su papel en lo que el estado ha llamado la “destrucción horrible, brutal y excesivamente violenta de dos seres humanos”. Carlos Vicente Palacios se declaró culpable el martes de dos cargos de asesinato por la muerte de dos hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un auto en llamas a lo largo de un canal cerca del lago Delta en mayo de 2015. A cambio de las súplicas, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo acordó desestimar un cargo de asesinato capital de varias personas. Después de admitir su culpabilidad, la jueza de distrito estatal Marla Cuéllar condenó a Palacios a 23 años de prisión. El juicio por el coacusado de Palacios, Héctor Javier Rodríguez Alvarado, residente de Pharr de 27 años, reveló que Palacios fue uno de los dos hombres que dispararon y mataron a José Luis Salinas Torres, de 23 años, y a Lázaro Alejandro Martínez Esparza, de 26 años, el 1 de mayo de 2015, durante un juicio por drogas. El otro tirador, Edwin Adrián Salinas, residente de Edinburg, de 26 años, era amigo desde hace mucho tiempo de Esparza, quien era narcotraficante. Salinas también llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Distrito del Condado de Hidalgo y fue sentenciado a 45 años de prisión por dos cargos de asesinato. Al igual que Palacios, a cambio de las declaraciones de asesinato, las autoridades acordaron desestimar un cargo de asesinato capital de varias personas. Después del arresto de Alvarado, el hombre dijo a los investigadores que fue testigo de cómo Palacios golpeó la cara de Esparza con la culata de una pistola antes de que Salinas y Palacios le dispararan, amenazando a su familia si decía algo sobre los asesinatos, según archivos de los periódicos. Ambas víctimas recibieron disparos en la espalda y Alvarado, quien está cumpliendo cadena perpetua en prisión, dijo a las autoridades que fue testigo de cómo Palacios y Salinas, quienes evitaron una cadena perpetua, incendiaron el automóvil. mreagan@themonitor.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

