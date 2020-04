CONDADO DE HIDALGO: LUPE habla sobre reforma de encarcelamiento

Cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo liberó a casi 400 presos de bajo nivel a fines de marzo en un esfuerzo por mantener al COVID-19 fuera de la cárcel, John-Michael Torres se dio cuenta.

Torres es el director de comunicaciones del Valle del Río Grande de La Unión delPueblo Entero, o LUPE, un sindicato comunitario fundado por los activistas laborales César Chávez y Dolores Huerta.

Torres dijo que LUPE ha pasado los últimos dos años pidiendo al sheriff del condado de Hidalgo, J.E. “Eddie” Guerra, que mantenga a las personas acusadas de delitos de bajo nivel, como Clase C y de ciertos delitos menores de Clase B y A, fuera de la cárcel para mantener a las familias juntas y promover la salud pública.

“Aunque se ha reunido con nosotros sobre estas políticas, nunca se ha comprometido con ellas. Ahora, los está implementando temporalmente para detener la crisis de salud pública”, dijo Torres en un correo electrónico. “Pero si su oficina no formaliza estas políticas, después de la pandemia volverá a las prácticas que separan innecesariamente a las familias y nos convierten en una región más pobre, enferma y menos preparada para el próximo desafío de salud pública”.

Algunos de los delitos a los que Torres se refiere incluyen conducir sin licencia, travesuras criminales, graffiti y delitos por marihuana de bajo nivel.

“Entonces, una de las cosas que sabemos es que cuando las personas terminan en la cárcel, es una separación de sus familias. Los separa de su trabajo. Podrían perderse días en el trabajo y terminar despedidos del trabajo”, dijo Torres. “Las fianzas que tienen que pagar o las multas posteriores ahora son nuevos gastos para sus familias, nuevas cargas para sus familias”.

Esto se convierte en un efecto de bola de nieve para las personas de bajos ingresos encarceladas por delitos de bajo nivel que podrían no tener consecuencias financieras para un individuo de clase media o alta.

“No es solo el individuo que termina en el sistema, es toda la familia”, dijo Torres.

Un informe de 2018 publicado por LUPE detalla el estrés que tiene el encarcelamiento en las familias y particularmente en los niños, especialmente en una región donde prevalecen las familias con estatus de ciudadanía mixta y una ida a la cárcel para una persona indocumentada por un delito como conducir sin licencia podría terminar en una deportación.

La separación de un cónyuge o padre o madre causa estrés tóxico que afecta todos los aspectos de la vida de un niño, desde la escuela hasta su sistema inmunológico, dijo Torres.

“Queremos que las personas estén en un lugar mejor. Queremos que las personas sean más saludables”, dijo Torres. “Queremos que las personas estén menos estresadas para que su sistema inmunológico esté listo para combatir una infección si la contrae”.

PRIMER CASO DE COVID-19 EN LA CÁRCEL

Y aunque Torres dijo que es bueno que la oficina del sheriff haya liberado a los casi 400 reclusos a fines de marzo y que haya habido un número significativamente menor de personas ingresadas en la cárcel, le preocupa que las agencias policiales en el Condado de Hidalgo estén encarcelando a personas por violaciones de la orden de emergencia, exigiendo que las personas se refugien en casa para mitigar la propagación del COVID-19.

“Entonces, es realmente ridículo que el condado adopte este enfoque cuando tienen tantas otras opciones y herramientas disponibles”, dijo Torres. “Y dos, eso es algo que en realidad podría empeorar la situación cuando el virus ya está en las cárceles del condado y proviene del exterior”.

El 10 de abril, el condado anunció que un recluso arrestado el 2 de abril dio positivo del virus después de ser arrestado por varios cargos, incluido asalto que causó lesiones corporales, violencia familiar y uso no autorizado de un vehículo motorizado.

Solo hay una persona en el registro de la cárcel que refleja estos cargos, un hombre de 30 años.

Los registros de la corte indican que no fue arrestado por nuevos cargos, sino más bien por órdenes judiciales que datan de 2016 y 2015 por dos mociones para revocar de agresión por violencia familiar, una moción para revocar por uso no autorizado de un vehículo y una pérdida de fianza por no identificarse como un fugitivo.

Los registros de la corte confirmaron que el hombre dio positivo de COVID-19 y también muestra que las tres mociones para revocar han sido denegadas o desestimadas. El caso de pérdida de fianza permanece abierto.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo intentó revocar su libertad condicional porque fue arrestado en el Condado de Kenedy en 2016 por transportar a un inmigrante indocumentado. Fue declarado culpable del cargo y sentenciado a poco más de un año de prisión en 2017, según los registros de la corte federal. La oficina del fiscal de distrito buscó la pérdida de una fianza porque no se presentó a una audiencia.

Un caso contra el hombre incluye una orden de liberación firmada el viernes pasado, pero los registros de la cárcel indican que sigue encarcelado en el caso de pérdida de fianza que se deriva de una falta en la identificación de un cargo de fugitivo. Dio positivo el 10 de abril.

Desde el 2 de abril, el mismo día en que esta persona fue arrestada y luego dio positivo y movido a una celda de aislamiento, no de castigo, nueve agencias policiales en el condado de Hidalgo registraron a un total de 86 personas en la cárcel del condado por cargos de violar la orden de emergencia.

Algunos de esos casos también incluyen cargos por conducir bajo influencia o evadir el arresto. Hay otras personas que han sido encarceladas únicamente por cargos de violar la orden de emergencia. Y hay otros que han sido encarcelados en algunos de esos delitos de bajo nivel, como conducir sin una licencia o travesura criminal o posesión de marihuana de menos de dos onzas, además de la violación de la orden de emergencia, mismos cargos que LUPE ha instado a la oficina del sheriff a que emita citas en lugar de hacer arrestos.