Candidata republicana al Senado estatal es arrestada; video en vivo graba altercado con la policía

La candidata republicana al Senado estatal, Vanessa Tijerina, fue arrestada el miércoles en Raymondville por varios cargos después de que alguien alertó a la policía sobre las preocupaciones de que la candidata republicana conducía bajo la influencia de algún estupefaciente con sus hijos en el automóvil.

El jefe de policía de Raymondville, Uvalde Zamora, dice que Tijerina fue acusado de posesión de parafernalia de drogas, un delito menor de clase C, que interfiere con el deber público, un delito menor de clase B y dos cargos de conducir en estado de ebriedad con niños pasajeros, delitos graves de cárcel estatal.

Zamora dijo que Tijerina sería procesada en algún momento el jueves por la mañana.

Una serie de videos en vivo publicados en la página de Facebook de Tijerina el miércoles por la noche muestran el enfrentamiento entre ella y los agentes de policía de Raymondville en el estacionamiento de un Stars Drive-in.

Más de media hora de imágenes muestran a Tijerina, que se postula para senadora estatal por el Distrito 27, negándose a salir de su vehículo, hablando con los televidentes en las redes sociales y, finalmente, con los oficiales que intentan abrir la puerta de un automóvil con trabas delgadas. Zamora dijo que todo el enfrentamiento tomó aproximadamente una hora y 15 minutos.

“El oficial se acercó a ella y notó un fuerte olor a marihuana que emanaba de su vehículo y su persona. Cuando él le preguntó al respecto, ella inmediatamente cierra la ventana y pone llave a las puertas”, dijo el oficial. Tijerina obtuvo 11 mil 343 votos en las primarias de marzo y se enfrentará a Sara Stapleton-Barrera o al aspirante Eddie Lucio Jr. (quien gane la segunda vuelta demócrata) en las elecciones generales.

"¿Fumaste marihuana recientemente?", le pregunta un oficial de policía a Tijerina al inicio del video del miércoles.

"No", respondió Tijerina enfáticamente.

Cuando se le pide que salga de su auto, Tijerina se niega. Los oficiales le piden repetidamente que coopere mientras ella ruega que la dejen sola.

Tijerina afirma que la están acosando antes de apuntar la cámara al oficial.

"Olor a marihuana, chicos, eso es lo que están diciendo. No puedo creer esto”, dijo Tijerina en el video.

Tijerina también les dijo a los oficiales que vino al restaurante a comprar una hamburguesa para una de sus hijas, que están en el asiento trasero.

"Por favor no asusten a mis hijas, estamos bien. Estamos bien ", dijo Tijerina.

Tijerina se vuelve visiblemente agitada cuando los oficiales le suplican que hable con ellos.

"Si apenas están sintonizando, estos policías, vine a buscar algo de comer y alguien llamó a la policía para que viniera conmigo", dijo en el video. "Esta es la segunda vez hoy, es como la tercera o cuarta vez esta semana, y solo están tratando de subir a mi auto pero solo quiero a mis hijas". Intentarán llevarse a mis hijas ".

Al menos 20 minutos después del encuentro, los oficiales comienzan a intentar abrir las puertas del auto de Tijerina con jims y cuñas delgadas y sondas enganchadas.

Los niños de Tijerina comienzan a llorar, y en al menos tres ocasiones uno de ellos agarra el extremo de la sonda que los oficiales están usando para intentar abrir el vehículo.

El oficial le indica a la niña que la suelte, pero ella continúa tirando mientras Tijerina filma.

"Ella no te va a dejar", dijo Tijerina. "No le hagas eso a ella, no le hagas eso a ella, ella es solo una niña, solo se protege a sí misma".

Los oficiales frecuentemente intentan convencer a Tijerina de cumplir con sus peticiones.

"Necesito que entiendas, está bien", dijo uno entre los intentos de abrir la puerta. "Todo lo que tienes que hacer es abrir el vehículo, voy a registrar tu vehículo para asegurarme de que no haya marihuana y que puedas irte. Eso es todo".

Tijerina dice que no quiere que sus hijas estén bajo custodia de CPS y repetidamente dice que ha sido contactado con alguien para que se las lleve.

"Sé cómo son ustedes", dijo a los oficiales. "Sé cómo son ustedes, este es mi sexto arresto en cuatro años, por favor, paren".

El último de los tres videos en vivo termina con Tijerina hablando con sus hijas mientras los oficiales están afuera de su auto.

Tiempo después, Zamora dice que Tijerina decidió cumplir con los oficiales, luego de lo cual fue arrestada. Él dice que no es la primera vez que el departamento recibe preocupaciones de bienestar sobre la candidata.

"Ella hace un video en vivo sobre todo y la gente llama, les preocupa que esté haciendo un video en vivo mientras sus hijos están en el auto, por lo que están preocupados por los niños", dijo.Zamora.

“Nuestra principal preocupación eran los niños”, dijo. “Una vez que los oficiales percibieron el olor a marihuana emanados del vehículo, se convirtió en una preocupación, porque si ella estaba bajo la influencia de la marihuana y estaba manejando, ahora tenemos el deber de proteger a los niños, asegurarnos de que ella misma esté segura y los niños también en caso de que ella se vaya".

Según Zamora, CPS fue llamado a la escena, pero no está seguro si tomaron la custodia de las hijas de Tijerina o si se fueron con un miembro de la familia.