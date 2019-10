Previous Next Buscan a sujeto por un caso de robo grave Detectives del Departamento de Policía de Brownsville están tratando de localizar a Obed Roque Valencia, de 38 años de edad, quien cuenta con una órden de arresto vigente por un delito de robo. Buy this photo

Posted:

BROWNSVILLE — Detectives del Departamento de Policía de Brownsville están tratando de localizar a Obed Roque Valencia, de 38 años de edad, quien cuenta con una órden de arresto vigente por un delito de robo. Cualquier persona con información que lleve a la localización de este sujeto, se le pide comunicarse a la línea de Testigos Contra el Crimen al (956) 546-TIPS (8477). La información que se proporcione podría obtener recompensa en efectivo. Toda la información permanecerá en el anonimato. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Wednesday, October 23, 2019 11:26 am.