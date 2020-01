Previous Next Buscan a reo prófugo que escapó de hospital Autoridades policiacas están buscando a Wilson Pérez Reyes, de nacionalidad gutemalteca, quien se fugó del Valley Baptist Medical Center el jueves por la tarde.

HARLINGEN — Autoridades policiacas federales y municipales están buscando a un reo prófugo que se escapó el jueves por la tarde de Valley Baptist Medical Center. El Departamento de Policía de Harlingen informó que ha estado brindando apoyo a las autoridades federales de Inmigración y Aduanas en la búsqueda de Wilson Pérez Reyes, de nacionalidad guatemalteca. De acuerdo a un reporte, poco después de las 2 de la tarde el jueves, el detenido huyó del centro médico donde se encontraba recibiendo atención médica. Fue visto cerca de Davita Dialysis que se localiza en el 2220 Haine Dr. en la ciudad de Harlingen, vistiendo una playera y pantalón azul marino similares a los uniformes medicos de las enfermeras con ‘PIDC” atrás de la playera y abajo del pantalón. El prófugo también vestía pantalón azul y playera blanca. Las autoridades exhortan a no tratar de detener a este sujeto. Cualquier persona que haya visto al sospechoso debe llamar al 911 ó al Centro de Detención de Puerto Isabel (PortIsabelDetentionCenter) al (956) 547–1700. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

