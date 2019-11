Previous Next Buscan a presunto ladrón de robo a tienda Detectives del Departamento de Brownsville están tratando de dar con la identidad y localización del hombre que aparece en las fotografías, quien es sospechoso en un caso de robo a un negocio en Brownsville.

BROWNSVILLE — Detectives del Departamento de Brownsville están tratando de dar con la identidad y localización de un hombre sospechoso en un caso de robo a un negocio. Las autoridades publicaron fotografías tomadas de cámaras de vigilancia donde aparece el sujeto adentro del negocio ubicado en 4100 Coffee Rd., vistiendo una chamara color azul rey con franjas blancas el pasado 1 de noviembre. Cualquier persona con información que lleve a la identidad ó localización de este sujeto, se le pide comunicarse a la línea de Testigos Contra el Crimen al (956) 546-TIPS (8477). La información que se proporcione podría obtener recompensa en efectivo. Toda la información permanecerá en el anonimato. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

