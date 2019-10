Previous Next Buscan a hombre por robo Troy Shaffee Habhab, de 54 años de edad, está siendo buscado ya que tiene una órden de arresto activa por delito de robo.

Posted:

BROWNSVILLE - Troy Shaffee Habhab, de 54 años de edad, está siendo buscado por detectives del Departamento de Policía de Brownsville ya que tiene una órden de arresto activa por delito de robo. Las autoridades están pidiendo que cualquier persona con información que lleve a la localización de esta persona puede comunicarse a la Línea de Testigos contra el Crimen al 956 546-TIPS (8477). La información que proporcione puede ganar una recompensa en efectivo. Las llamadas permanecerán anónimas. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Friday, October 18, 2019 10:36 am.