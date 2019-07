Previous Next Buscan a hombre por posesión de marihuana y arma prohibida Gabriel Razo está siendo buscado por la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo por posesión de marihuana y uso de arma prohibida.

La oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo está pidiendo la ayuda de la comunidad para localizar a Gabriel Razo, de 41 años, acusado de posesión de marihuana y de un arma de uso prohibido. Razo mide 5’07 pulgadas y pesa 160 libras, tiene cabello negro y ojos café. La última dirección que se le conoce es en el área de Peñitas, Tx. Cualquier persona con información sobre este sujeto puede comunicarse a la Línea de Testigos contra el Crimen al 956 668 TIPS (8477). Si la información que proporcione lleva al arresto de esta persona puede ser elegible de obtener una recompensa. Las llamadas permanecerán anónimas. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

