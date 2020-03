Previous Next Buscan a hombre de 60 años por indecente La policía de Brownsville está buscando a este hombre de 60 años, acusado de indecencia.

BROWNSVILLE — Acusado de realizar actos indecentes, detectives del Departamento de Policía de Brownsville están tratando de localizar a Amador Cuadros Amaya, de 60 años de edad, quien cuenta con una órden de arresto pendiente, en un hecho ocurrido el pasdo 14 de febrero. Cualquier persona con información que lleve a la localización de este sujeto, se le pide comunicarse a la línea de Testigos Contra el Crimen al (956) 546-TIPS (8477). La información que se proporcione podría obtener recompensa en efectivo. Toda la información permanecerá en el anonimato.

Posted in Policiaca on Tuesday, March 3, 2020 10:14 am.