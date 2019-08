Previous Next Buscan a hombre acusado de robo en propiedad Abraham Nava, de 30 años de edad, está siendo buscado por robo en propiedad.

Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo están tratando de localizar a Abraham Nava, de 30 años de edad, sospechoso en un caso de robo en propiedad. Nava mide 5'07" y pesa 220 libras. Tiene el cabello negro y los ojos café. Se le ha visto en South Tower Estates en Alamo, Texas, vendiendo teléfonos robados, unidades de aire acondicionado y televisores. Cualquier persona con información sobre su localización puede comunicarse a la Línea de Testigos contra el Crimen al (956) 668-TIPS (8477). Si la información proporcionada conduce a su arresto puede recibir una recompense. Las llamas permanecerán anónimas.

