Previous Next Buscan a conductor que atropelló y mató a hombre de San Benito y se dio a la fuga Willie Williams Jr., de San Benito, quien aparece en la fotografía, fue declarado muerto luego de ser atropellado por un conductor que huyó del lugar.

Posted:

SAN BENITO — La policía está buscando a un conductor que se fugó tras atropellar a un hombre de 46 años de edad y que murió al costado de la carretera. Willie Williams Jr., de San Benito, fue declarado muerto en la la lateral rumbo al oeste de la autopista interestatal 69, cerca de Stephanie Lane, alrededor de las 12:40 a.m. del domingo, informó el lunes el jefe de policía interino Fred Bell. La prima de Williams, Jasmine Harden, dijo que él iba camino a su trabajo en un restaurante de Denny's cuando fue asesinado. Bell declaró que un oficial de patrulla encontró el cuerpo de Williams. Los investigadores planean revisar las cámaras de seguridad de las empresas locales para identificar el vehículo, dijo Bell. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Tuesday, July 23, 2019 10:17 am.