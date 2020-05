Previous Next Autoridades decomisan un millón de dólares en cocaína Beatriz Carrizales fue arrestada por oficiales del Sheriff y se le decomisaron un millón de dólares en cocaína.

La policía decomisó el miércoles más de 20 libras de cocaína escondidas dentro de una camioneta en Brownsville, con un valor estimado de un millón de dólares, según información proporcionada por el Departamento del Sheriff del Condado de Cameron en una conferencia de prensa matutina. Los agentes arrestaron a Beatriz Carrizales, la conductora del vehículo, y transportaron a la mujer a la Oficina del Sheriff para su procesamiento, informó el sheriff Omar Lucio a los reporteros. La mujer enfrenta un cargo de fabricación/entrega de sustancias en el Grupo de Penalización 1, un delito grave de primer grado, que es castigadocon prisión de hasta 99 años y una multa de 10 mil dólares. Según el comunicado de prensa del departamento, un oficial hizo una parada de tráfico a una camioneta marrón GMC Sierra que mostraba placas de Texas por una infracción de tráfico cerca de la intersección de North Vermillion Avenue y Tallowood Circle en Brownsville. “Durante la parada, el oficial solicitó consentimiento para revisar la camioneta Sierra debido al nerviosismo y el historial conflictivo dado por Carrizales”, se lee en el comunicado. Luego se desplegó un departamento K9 y dio una alerta positiva a la presencia de narcóticos cerca de la defense trasera y la cajuela, afirmó el departamento. La conductora fue detenido antes de que las autoridades registraran el vehículo. En el interior, descubrieron una puerta falsa que estaba cubierta con material similar al yeso que contenía 20 paquetes envueltos en cinta ocultos dentro de la cajuela, según el documento. El departamento estimó el valor en la calle de los 21.5 kilogramos de cocaína en aproximadamente un millón de dólares. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

