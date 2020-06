Asaltabancos recibe fianza de 750 mil por robo en Harlingen

Previous Next Asaltabancos Harlingen Mohame Pathe Bath

Posted:

HARLINGEN — La policía de Harlingen informó que el hombre de 26 años acusado de dispararle a un cajero de un banco y llevarse consigo una gran cantidad de dinero banco permanece tras las rejas. Mohamed Pathe Bah fue procesado por el cargo de robo agravado y su fianza se fijó en $ 750,000, según un comunicado de prensa. De acuerdo a la policía, Bah ingresó al Texas Regional Bank en Business 77 el viernes por la mañana, mostró una pistola y luego disparó a un cajero. Posteriormente Bah exigió dinero de otro cajero del banco en la ventana. Después de recibir varios paquetes de efectivo, el sospechoso huyó de la escena en bicicleta, indica la policía. Bah fue arrestado poco tiempo después cerca de la intersección de Ed Carey y la calle 25. La policía dijo que todavía tenía el arma y el dinero cuando lo detuvieron. De acuerdo al reporte de la policía, el cajero se sometió a cirugía el viernes y desde entonces ha sido dado de alta del hospital. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Tuesday, June 30, 2020 11:58 am.