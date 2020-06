Previous Next Arrestan a sospechoso de asesinar a hombre de Mercedes La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo arrestó a Saúl Galindo Rodríguez, de 24 años, por la muerte de Gerardo González, de 59 años.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo arrestó a Saúl Galindo Rodríguez, de 24 años, por la muerte de Gerardo González, de 59 años. Las autoridades encontraron a González muerto en su vehículo el domingo después de que su esposa lo denunció como desaparecido. El hombre de Mercedes fue encontrado a unas 10 millas de su casa cerca de Mile 1 East y Mile 10 North en la zona rural de Mercedes. Rodríguez está acusado de asesinato capital. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Wednesday, June 3, 2020 11:46 am.