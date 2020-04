Arrestan a hombre ex convicto por contrabando en Falfurrias

FALFURRIAS — Agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande arrestaron a un contrabandista con una condena previa por asesinato en segundo grado. El lunes por la tarde, los agentes del sector del Valle del Río Grande que trabajan en el puesto de control de Falfurrias remitieron a dos sujetos en un Honda Accord negro para una segunda inspección. Los agentes determinaron que el pasajero era un ciudadano colombiano ilegalmente presente en los Estados Unidos. Durante el procesamiento, las verificaciones de registros revelaron que el conductor, un ciudadano de los Estados Unidos, tiene un extenso historial criminal incluyendo una condena por asesinato en segundo grado en Louisiana, donde fue sentenciado a cinco años de prisión. Las autoridades alientan al público a tomar una posición contra el crimen en sus comunidades y reportar actividades sospechosas al 800-863-9382. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

