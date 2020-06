Previous Next Arrestan a hombre de 72 años tras intentar ingresar a EEUU 2.5 millones de dólares de droga en cubetas de pintura Un hombre de 72 años de nacionalidad mexicana fue arrestado en el puente internacional B&M en Brownsville tras intentar cruzar 2.5 millones de dólares en metanfetamina escondidos en cubetas de pintura.

Posted:

BROWNSVILLE — Más de 2.7 millones de dólares en droga escondida dentro de cubetas de pintura en una Chevrolet Tahoe 2007 fueron confiscados en el Puente Internacional B&M el pasado 17 de junio. En un comunicado, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que un ciudadano mexicano de 72 años solicitó el ingreso a los Estados Unidos conduciendo un Chevrolet Tahoe 2007 color café claro. El conductor fue referido a una segunda inspección para una revisión más detallada. En la inspección secundaria, los oficiales de CBP utilizaron un sistema de imágenes no intrusivas (NII) y una unidad canina, descubriendo múltiples paquetes con un total de 137.57 libras de presunta metanfetamina escondida dentro del SUV. El valor estimado en la calle de la metanfetamina de la incautación es de 2 millones 751 mil 341 dólares. Los oficiales de CBP confiscaron los narcóticos junto con el vehículo, arrestando al conductor y entregándolo en custodia de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para una mayor investigación. “Nuestros oficiales de CBP siguen comprometidos en asegurar nuestras fronteras y mantener estos narcóticos peligrosos fuera de nuestras calles”, dijo el director del puente de Brownsville Tater Ortiz. “El arduo trabajo y la dedicación de nuestros oficiales a nuestra misión de seguridad fronteriza llevaron a esta importante captura”. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Friday, June 19, 2020 11:35 am.