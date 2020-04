Alertan sobre estafas por COVID-19 a residentes de Brownsville

BROWNSVILLE – El Departamento de Policía de Brownsville alertó el lunes a los residentes a cuidarse de una gran catidad de estafas y acciones criminales que se están reportando aprovechando la crisis por la pandemia de COVID-19.

En un comunicado, el departamento señaló que “dado que muchos estadounidenses se quedan en casa para proteger a sus seres queridos y comunidades del coronavirus, el Departamento de Policía de Brownsville desea que sepa que los delincuentes buscan aprovechar los temores de las personas e idear complots criminales para explotar COVID-19 en todo el mundo a través de una variedad de estafas”.

Según el Departamento de Justicia de los EEUU, las fiscalías han recibido informes de personas y empresas que participan en una amplia gama de comportamientos fraudulentos y criminales, como los siguientes:

• Venta de kits de prueba falsos, tratamientos, píldoras de "inmunidad" y equipo de protección falsos;

• Estafas en las redes sociales que buscan donaciones de manera fraudulenta o afirman proporcionar fondos de estímulo si el destinatario ingresa la información de su cuenta bancaria;

• Llamadas automáticas que hacen ofertas fraudulentas para vender máscaras respiratorias sin intención de entrega;

• Piden donaciones de manera fraudulenta para organizaciones benéficas ilegítimas o inexistentes;

• Ofertas fraudulentas para pruebas COVID-19 gratuitas para obtener reclamos médicos por pruebas o servicios no relacionados, innecesarios o ficticios;

• Proveedores médicos que obtienen información del paciente para las pruebas COVID-19 y luego usan la información para facturar fraudulentamente otras pruebas y procedimientos.

Aquí hay algunos consejos del gobierno federal para ayudar a evitar ser víctima de estafas de COVID-19:

• No responda a mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas sobre cheques del gobierno.

• Ignore las ofertas de vacunas y kits de prueba en el hogar. No hay productos probados para tratar o prevenir COVID-19 en este momento.

• Cuelgue las llamadas automáticas. Los estafadores están utilizando llamadas automáticas ilegales para lanzar todo, desde seguros de salud a bajo precio hasta planes de trabajo en el hogar.

• Esté atento a los correos electrónicos que dicen ser de los CDC o de la OMS. Use sitios como coronavirus.gov y usa.gov/coronavirus para obtener la información más reciente. No haga clic en enlaces de fuentes que no conoce.

• Verifique la autenticidad de una organización benéfica antes de hacer donaciones. Nunca done en efectivo, con tarjeta de regalo o enviando dinero.

Si cree que ha sido víctima de una estafa COVID-19, puede denunciar el fraude de COVID-19 a:

• Cualquier agencia policiaca

• A la Oficina del Procurador General de Texas presentando su queja llamando al 800-621-0508 ó vía correo electrónico a https://www.texasattorneygeneral.gov/…/file-consumer-compla…

• A la Comisión Federal de Comercio vía correo electrónico a: http://www.ftc.gov/complaint

• A la línea directa del Centro Nacional para el Fraude de Desastres al 866-720-5721 o por correo electrónico: disaster@leo.gov.

Por AURORA OROZCO/El Nuevo Heraldo