Alertan de llamadas de estafa en nombre de agencias policiacas

HARLINGEN — Residentes del área de Harlingen están siendo atacados por estafadores que afirman pertenecer al Departamento de Policía de Harlingen, las llaman y les piden donaciones monetarias para “solo ayudar”.

Las autoridades policiacas hacen un llamado a la población para que “tenga en cuenta que el Departamento de Policía de Harlingen no está llamando y solicitando donaciones al azar”.

Debido a reportes de este tipo de llamadas de fraude, las autoridades policiacas iniciaron una investigación, señalando que al parecer las llamadas provienen de un número local.

Tras la publicación en redes sociales de la alerta, varios comentarios señalaron que habían recibido llamadas en nombre del Departamento de Policía o del Departamento de Bomberos.

“Recibí una, pero le colgué”, escribió alguien. “A mi me llamaron pidiendo dinero para la campaña presidencial, pero querían el dinero en tarjetas de regalo de ebay”, escribió otra persona.

El Departamento de Policía de Harlingen está exhortando a las personas que reciban una llamada de esta naturaleza a ser cauteloso.

“No proporcione información personal e informe el incidente a las autoridades policiacas. No caiga en estafas de esta naturaleza. Si no está seguro, llame al Departamento de Policía de Harlingen o una agencia local de aplicación de la ley si no vive en el área de Harlingen”, señalaron.