Alertan de engaños con cheques falsos La fotografía muestra una copia de un cheque que se presentó al departamento de Policía de Port Isabel.

Con el número de estafas creciendo durante esta crisis de pandemia, el Departamento de Policía de Port Isabel está advirtiendo a los ciudadanos sobre cheques fraudulentos. El departamento señaló en una publicación en sus redes sociales que han recibido llamadas sobre cheques aleatorios que son entregados por Fed-Ex, UPS y otros transportistas postales que están destinados a atraer a las víctimas desprevenidas, especialmente a los ancianos. En la página del gobierno federal sobre estafas se señala que existen muchos tipos de estafas y fraudes, y es difícil saber dónde reportar cada una. La página aconseja presentar la denuncia en la policía local. También puede contactar a su oficina estatal de protección al consumidor. Algunos tipos de estafas y fraudes se pueden reportar ante las agencias federales de cumplimiento de la ley. Éstas no pueden actuar en su nombre, pero pueden usar las quejas para registrar patrones de abuso y luego tomar medidas en contra de una compañía o industria. "No caiga en esta estafa!", publicó el Departamento de Policía de Puerto Isabel. "Los cheques falsos vienen en muchas formas. Pueden parecer cheques comerciales o personales, cheques de caja, giros postales o un cheque entregado electrónicamente".

Posted in Policiaca on Thursday, May 21, 2020 3:51 pm.