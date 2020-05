Previous Next Piden ayuda a seguidores en redes EN APUROS. El Cine El Rey es visto el domingo en McAllen. Buy this photo Piden ayuda a seguidores en redes BERT GUERRA habla sobre la destrucción del sitio de Theodore Roosevelt Elementary durante una reunión pública en el Ayuntamiento de McAllen el lunes 10 de febrero de 2020 en McAllen. Buy this photo

Hace casi tres meses, Bert Guerra impidió con éxito la reconstrucción de la histórica escuela primaria Theodore Roosevelt en McAllen. Ahora, se enfrenta a otra pelea difícil justo en su casa: mantener a Cine El Rey a flote contra las furiosas aguas de la pandemia COVID-19, y no está seguro de cuánto tiempo podrían defenderse de la derrota. El histórico Cine El Rey se construyó en 1947 como una sala de cine y continúa sirviendo a la comunidad 73 años después como un centro de arte escénico. Mientras Guerra es copropietario del teatro con su hermano Isaac desde 2007, enfatizó que el teatro también pertenece a la comunidad; Él ha sido testigo de cómo el teatro impactó la vida de historias de personas que se encuentran con sus futuros cónyuges en espectáculos y se convierten en empresarios exitosos para la celebración de eventos de justicia social. La pandemia golpeó desde principios hasta mediados de marzo y se extendió hasta abril, los mayores meses de ingresos de Cine El Rey cada año, según Guerra. Los artistas dirigen sus giras por mercados más grandes, como Nueva York o Austin, y luego se ramifican a mercados más pequeños como McAllen y Cine El Rey. Con la cancelación del festival South by Southwest de Austin, uno de los mercados más grandes para lugares pequeños como Cine El Rey, Guerra dijo que primero se cancelaron los espectáculos en marzo y abril, hasta que finalmente se canceló y pospuso la lista de espectáculos de todo el año. "Eso eliminó una gran parte de lo que normalmente haríamos y probablemente no tendremos la oportunidad de hacerlo", dijo Guerra. "Muchas de las giras más grandes de las que dependeríamos, serían lo suficientemente buenas como para unirnos, canceladas". También pierden ganancias los lugares propiedad de una ciudad, como Bert Ogden Arena y Payne Arena. Sin embargo, a diferencia de Cine El Rey, esos están subsidiados por impuestos. Guerra comenzó su solicitud para el programa de préstamos para pequeñas empresas con anticipación, pero fue denegada porque no cumplían con los criterios. Los artistas independientes, que van de cientos a mil, que usan Cine El Rey traen a sus propios empleados, lo que finalmente descalifica a Cine El Rey ya que técnicamente no tienen empleados, explicó Guerra. Cine El Rey enfrenta otro problema: aunque es un lugar histórico, no puede recibir subvenciones o préstamos subsidiados dedicados a la preservación histórica porque es de propiedad privada. Legalmente, dijo Guerra, Cine El Rey puede considerarse una sala de cine. Aunque las pautas de reapertura del gobernador Greg Abbott incluyen salas de cine, Guerra se siente vacilante. Cine El Rey no tiene todas las licencias establecidas para abrir como una sala de cine como Cinemark. Guerra escribió una carta a la comunidad que amaba a Cine El Rey de la misma manera que a ellos; lo publicó en la página de Facebook del teatro y pidió a los seguidores que donaran 5 dólares. Guerra especificó por qué estaba pidiendo esa cantidad: si la pandemia obliga al teatro a permanecer cerrado durante otros seis meses, mencionó como ejemplo, Cine El Rey necesitaría alrededor de 100 mil para evitar la ejecución hipotecaria. Con más de 20 mil seguidores en Facebook, Guerra pidió lo que dijo que nunca había necesitado: ayuda. Desde reducir los servicios de basura de Cine El Rey hasta limitar su uso de electricidad, Guerra ha estado buscando cómo ahorrar dinero para pagar sus préstamos y pagos de seguros. Hasta el sábado, Cine El Rey ha recaudado 2 mil 860 dólares en línea y 230 por correo. Guerra señaló que el enlace de donación ha tenido 4 mil 952 visitas a la página, pero solo 382 han donado. Hay dos formas de donar a Cine El Rey, la primera en línea visitando https://cine-el-rey-theatre.square.site y enviando por correo el teatro, 311 S. 17th McAllen, Texas 78501. La opción de envío por correo es el método preferido de Guerra debido a las cartas que recibe de la comunidad junto con la donación monetaria. “Me encanta Cine El Rey. Mantente fuerte”, leyó Guerra en una carta. edgyves@themonitor.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

