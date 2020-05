Previous Next Pharr, cámara de comercio ofrecen apoyo a pequeñas empresas

PHARR — La ciudad de Pharr y la Cámara de Comercio de Greater Pharr anunciaron una asociación con AdventGX que brindará apoyo y orientación gratuitos a las pequeñas empresas locales afectadas por la pandemia COVID-19. A través de la asociación, AdventGX dirigirá a un equipo de estudiantes de negocios de la Universidad de Texas A&M que ofrecen voluntariamente su tiempo para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia. AdventGX es una empresa económica con sede en el área de Bryan-College Station. “Básicamente tienen un programa en el que los estudiantes de A&M pueden realizar pasantías en la empresa para aprender sobre negocios y otras herramientas o métodos económicos para comprender el mundo de los negocios y conocer a los conductores económicos de nuestro estado”, dijo Rebecca Arizmendi, presidenta y CEO de la Cámara de Comercio de Greater Pharr. Según Arizmendi, AdventGX ha brindado asistencia para otras municipalidades locales, incluida Donna. Fue a través de esos lazos locales que la organización llegó a la ciudad de Pharr. Los estudiantes proporcionarán sus servicios virtualmente por teléfono, correo electrónico y la aplicación Zoom Video Communications. Se puede encontrar más información en el sitio web de la cámara, www.greaterpharrchamber.com, así como en el sitio web de la ciudad de Pharr, www.pharr-tx.gov. fjimenez@themonitor.com. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Saturday, May 9, 2020 8:51 pm.