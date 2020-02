Pesquisa sobre restos continúa

La policía de Harlingen está investigando, si detrás del patio trasero de Joe Martínez, su primo Anthony Eliff pudo haber enterrado restos humanos que una mujer de Corpus Christi reza, no sean los de su hija desaparecida.

A principios de este mes, un aviso llevó a los investigadores a restos óseos encontrados en un área de madera detrás de la casa y el negocio de Martínez en la cuadra 1200 de Business 77, a donde dice que no quiere que su primo regrese.

En Corpus Christi, Rosie Loera dice que vio por última vez a su hija Elyn Loera, de 32 años, después de abordar un autobús para Harlingen para visitar a Eliff en septiembre.

“Están haciendo la investigación para tratar de determinar si están vinculados”, dijo el sargento. Larry Moore dijo el lunes, refiriéndose a Eliff y los restos óseos. “En eso están trabajando. No ha habido determinación”.

El comandante de la policía de Harlingen, David Osborne, dijo que está investigando si los restos podrían ser los de Elyn Loera, pero no dijo que haya conectado a Eliff con su desaparición.

Mientras tanto, los investigadores han encontrado una pistola semiautomática calibre .45 que creen que Eliff utilizó para matar a Guillermo García, de 41 años, después de registrar otra de las propiedades de su pariente en Harlingen.

El 6 de febrero, los oficiales encontraron a García muerto a tiros en un automóvil estacionado.

“No lo quería cerca”

En San Benito, Martínez dijo que no había visto a Eliff, que no le pagó a su padre el dinero adeudado por un automóvil.

“Mi papá le financió un auto y no lo había pagado”, dijo Martínez. “Por eso no lo quería cerca. No me llevaba bien con él. No lo quería por aquí. Había estado en la cárcel y había pasado muchos años. Estuvo en Corpus durante los últimos años y acaba de llegar”.

Martínez dijo que no sabía cómo los restos que se cree que tienen tres o cuatro meses podrían haber quedado detrás de su patio trasero.

“Me siento horrible de que algo haya sucedido”, dijo Martínez. “Desearía estar más vigilante”.

Martínez dijo que está cooperando con los oficiales mientras investigan el caso.

“Hablé con los agentes de policía y les dije todo lo que sabía, que no me llevaba bien con él”, dijo, refiriéndose a Eliff. “Sé que todavía están investigando esas cosas. Todo saldrá a tiempo”.

Se cree que la pistola es el arma homicida

En Harlingen, los investigadores usaron una orden de allanamiento para registrar la propiedad de otro de los familiares de Eliff que vive cerca de la calle Throckmorton, donde encontraron una pistola semiautomática calibre .45 en un callejón el 18 de febrero, dijo Moore.

“Fue a través de sus esfuerzos de investigación que pudieron obtener una orden de allanamiento para esa residencia”, comentó.

Los investigadores, añadió, creen que Eliff usó la pistola para dispararle a García, a quien encontraron con un disparo en el pecho aproximadamente a las 10 p.m. el 6 de febrero.

Los oficiales respondieron a una llamada sobre un hombre baleado en la cuadra 3300 de Adams Landing en Harlingen.

Moore dijo que los investigadores están tratando de determinar el motivo detrás del asesinato.

El 7 de febrero, la policía arrestó a Eliff, de 44 años, acusándolo del asesinato de García.

Un juez fijó la fianza de Eliff en $ 1.9 millones por el cargo de asesinato, y $ 40,000 por un cargo de posesión de una sustancia controlada.

Pistas llevan a restos humanos

El 10 de febrero, un aviso de CrimeStoppers recibido después del arresto de Eliff llevó a los investigadores a un área cubierta de arbustos detrás de la casa y el negocio de Martínez en la cuadra 1200 de West Business 77 en San Benito.

Al mediodía del día siguiente, los investigadores habían encontrado restos humanos parcialmente expuestos que parecían tener entre tres y cuatro meses, dijo Moore.

Pruebas forenses

Moore dijo que los restos fueron enviados al laboratorio forense de la Universidad del Norte de Texas, donde se espera que las pruebas determinen el sexo de la persona a la que pertenecen.

Se espera que los expertos intenten usar pruebas de ADN para ayudar a determinar la identidad de la persona.

Moore dijo que algunos resultados de las pruebas podrían tardar unos seis meses en recibirse.

Desaparición reportada

En Corpus Christi, Loera, una proveedora de servicios de salud en el hogar, dice que denunció la desaparición de su hija al Departamento de Policía de Corpus Christi, que la remitió a la policía de Harlingen.

El departamento de policía, dijo, dijo que sus oficiales necesitaban una dirección física para buscar a su hija.

Pero ella dijo que su hija no le diría dónde se estaba quedando.

Loera describió a su hija como una madre de cinco hijos que habían sufrido un “colapso nervioso” después de romper con su esposo.

“Un par de meses” antes de su desaparición, dijo, su hija conoció a Eliff, que luego se quedó en su apartamento.

