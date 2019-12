Persiguen venta ambulante

El Departamento de Salud de la Ciudad de Brownsville está tomando medidas enérgicas contra las personas que venden cosas en lugares donde la ciudad dice que no pueden hacerlo — principalmente en calles concurridas.

En los avisos públicos que aparecen en inglés y español los días 8 y 15 de diciembre, la ciudad advirtió a los residentes que los inspectores de la división de cumplimiento de ordenanzas del departamento de salud patrullarán las calles en busca de los "eventos de venta en garaje" que involucran a personas que venden "frutas, verduras u otros productos agrícolas perecederos; dulces, refrescos y otros refrescos similares; vehículos nuevos o usados; o bienes, productos y mercancías o cualquier cosa de valor "en lugares prohibidos.

Esos lugares se detallan en el Código de Ordenanzas de Brownsville Sec. 86-7, visible en el sitio web de la ciudad, aunque básicamente afecta a las carreteras de tráfico elevado, en lugar de pequeñas calles residenciales, además de zonas cercanas a hospitales, escuelas y otros lugares donde obstaculizar el tráfico puede causar problemas.

"Estamos viendo las carreteras principales y entre las conexiones, más que nada", informó el Director de Salud Pública, Art Rodríguez.

Dentro de las áreas prohibidas, las barras de ordenanzas que se venden "a lo largo de la calle y fuera de un edificio permanente utilizado como tienda o en una tienda de campaña u otra cubierta temporal que no cumpla con los requisitos del código de construcción, electricidad, plomería o saneamiento de la ciudad o en cualquier otro lote vacante ubicado dentro de los límites de la ciudad".

La ciudad hace esto todos los años, con avisos públicos programados que aparecen antes de la graduación, cuando el tráfico es elevado y los vendedores ilícitos llegan a las aceras, y durante las vacaciones, cuando los vendedores están en vigor y las carreteras son más caóticas de lo habitual, añadió Rodríguez.

Quien insistió en que su departamento no está siendo un grinch por tomar medidas enérgicas antes de Navidad, sino que en realidad solo se trata de la seguridad pública.

"No quitamos el producto", aclaró Rodríguez. "No somos buenas personas. Básicamente les damos un aviso para que cumplan. Al final del día, no enviaremos a nadie a la corte. Solo les estamos recordando que hay una ordenanza ahí fuera".

Al emitir avisos, los inspectores del departamento también explican (otras) alternativas, como los bazares locales y los mercados de pulgas, donde los vendedores pueden vender, especificó.

Las ventas de garajes todavía están bien, mientras tanto, siempre que se realicen en la propiedad del residente, no duren más de cinco días consecutivos y se mantengan no más de una vez en tres meses, según la ordenanza, que ha estado en los libros desde 1973 y se actualizó por última vez a finales de la década de 1990.

"Creo que el punto es que nosotros no queremos interrumpir el tráfico y no queremos que las personas se pongan en peligro", remarcó Rodríguez. "Por eso existe esta ordenanza. ... Estamos tras el cumplimiento. Ese es realmente nuestro verdadero objetivo".

Cualquier miembro del público que tenga preguntas no debe dudar en ponerse en contacto con el departamento de salud, dijo. El número es (956) 542-3437.

"Estamos aquí para servir al público. ... Nos gustaría que se comuniquen con nosotros y se sientan cómodos con el departamento de salud ", recalcó Rodríguez.