Periódicos de AIM Media Texas ganan demanda por difamación

El juez Luis M. Singleterry, del 92° Tribunal de Distrito del estado, falló el martes contra el ex abogado Mark A. Cantú. En mayo de 2015, Cantú demandó a The Monitor, Valley Morning Star, a un ex editor y periodista por difamación por informar sobre una decisión de la Corte Suprema de Texas que encontró que el ex abogado conspiró con un miembro del jurado para obtener un acuerdo de $ 3 millones durante un juicio por lesiones personales en 2014.