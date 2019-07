‘Pasión por los niños’

Con solo unos días en el trabajo, el nuevo Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Brownsville, René Gutiérrez, dice que ha encontrado un algo en común con todos los que ha conocido hasta ahora en el distrito y la comunidad.

“Tenemos una cosa en común y es que tenemos una pasión por nuestros niños en nuestra comunidad y queremos que tengan una mejor calidad de vida a través de nuestro sistema escolar”, dijo Gutiérrez en una entrevista la semana pasada.

“Quiero que la comunidad sepa que voy a trabajar muy duro para asegurarme de que todos los niños de nuestro distrito estén preparados académicamente y que estamos creando estudiantes completos para la fuerza laboral o para la educación superior”, dijo.

Gutiérrez comenzó a trabajar el 15 de julio después de ser contratado para el puesto a fines de junio. Anteriormente trabajó durante 10 años como superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Edinburg, por lo que está familiarizado con el trabajo de un distrito grande. Edinburg tiene 43 campus, Brownsville 57. También se desempeñó como director financiero del Distrito Escolar Independiente de La Joya, otro distrito grande en el Valle del Río Grande.

Sus planes inmediatos son evaluar todos los programas existentes en el distrito y trabajar con el personal para encontrar áreas para mejorar, dijo en la misma reunión con los empleados de BISD.

“ El distrito ya está haciendo programas maravillosos con los niños”, pero hay áreas en las que puede mejorar académicamente, dijo.

Gutiérrez asistió a escuelas en México, emigró a McAllen cuando era niño y se graduó de McAllen High School en 1983. Luego obtuvo un título de asociado en ciencias aplicadas de Texas Southmost College, y su licenciatura en administración de empresas de Pan American University-Brownsville en 1987. Conoció a su esposa Edna, una maestra, mientras que ambos eran estudiantes universitarios en Brownsville.

Luego obtuvo su maestría en educación de la University of Texas-Pan American en Edinburg y recibió su doctorado en liderazgo educativo de la misma escuela. La University of Texas-Pan American y sus campus de Edinburg y Brownsville eventualmente se convirtieron en la University of Texas Rio Grande Valley.

Su tesis doctoral la tituló “Factores que contribuyen al logro académico de los estudiantes de preparatoria inmigrantes de origen mexicano”, lo que significa que Gutiérrez es familiar tanto por experiencia personal como por una perspectiva académica con los desafíos que enfrentan los estudiantes de Brownsville. Señaló que BISD está obligado a servir a todos los estudiantes que llegan a sus puertas.

“ Una de las cosas que quiero hacer como superintendente es llegar a todos los niños, independientemente de su procedencia o sus antecedentes”, dijo. “Tenemos la responsabilidad como educadores de tratar y atender a cada estudiante y asegurarnos de que estén preparados para la universidad y la carrera. Parte de estar aquí y conocer al distrito es que debemos asegurarnos de que estamos progresando continuamente en la forma en que servimos a nuestros estudiantes”. Otro aspecto es encontrar formas de “cerrar las brechas y educar a todos los estudiantes para que sean académicamente exitosos”, dijo.

“ El plan a largo plazo es asegurarnos de que estamos satisfaciendo continuamente las necesidades de todos nuestros estudiantes, especialmente de aquellos que están en los grupos de educación especial, bilingües, dotados y talentosos, a través de programas que están específicamente diseñados para los grupos específicos”.

Gutiérrez también dijo que quiere construir alianzas con TSC y UTRGV que son clave para los programas de doble inscripción del distrito.

Gutiérrez se reunió con el personal de Currículo e Instrucción el lunes y se reunirá con los directores del distrito durante la semana para asegurarse de que todo esté listo para cuando la escuela comience el 14 de agosto.

“ Hasta ahora he estado muy satisfecho con el personal. Me han puesto al día sobre dónde está el distrito ahora y qué tenemos que hacer para avanzar”, dijo.

En Edinburg, Gutiérrez supervisó la construcción de proyectos de unos 112 millones de dólares del distrito escolar que resultaron de la emisión de deuda consolidada. BISD está en medio de más de 120 millones de dólares en mejoras a sus escuelas junto con nuevas construcciones financiadas a través del aumento de los impuestos a la propiedad.

“ Al igual que cualquier organización, Brownsville ISD tiene algunas áreas en las que voy a trabajar”, dijo. “Se trata de mejorar y mejorar el distrito para los niños, para que se sientan orgullosos del BISD, para que nuestro distrito pueda ser mejor”.

Gutiérrez dijo que tiene un plan de 100 días para sí mismo, por lo que en las próximas semanas y meses se reunirá con varios grupos para familiarizarse con las operaciones del distrito y conocer a “toda la familia del BISD”. Dijo que está esperando hasta que comience la escuela para comenzar a visitar los campus para que los estudiantes estén allí.

“ Hasta ahora he estado muy satisfecho con la bienvenida, con la amabilidad, con el entusiasmo del personal que tienen para Brownsville ISD”, dijo.