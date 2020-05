Organización benéfica Good Neighbor enfrenta al virus con sacrificio, esfuerzo

Cuando Hugo Zurita comenzó su trabajo hace unos meses como director ejecutivo de Good Neighbor Settlement House, no se imaginaba en lo vital que iab a ser la casa de la beneficiencia cuando la pandemia del COVID-19 llegara a Brownsville y dejara a miles de miembros de la comunidad sin trabajo.

Zurita, que tiene una maestría en gestión sin fines de lucro de la Universidad de Purdue en Indiana, dijo que aunque siempre supo lo importante que es la ayuda que la casa de la beneficiencia brinda a la comunidad, no imaginó que algún día habría largas filas de cientos de personas necesitando comida porque habían perdido recientemente su trabajo debido a una pandemia.

“ No vi lo que se venía, Good Neighbor ha estado aquí alimentando a la comunidad, pero no lo vi hasta el punto que es hoy. Vemos a cientos de personas en fila para las bolsas de nuestras despensa, nuestras comidas, pero lo bueno es que esta es una gran prueba para mí mismo y no solo para mí sino para la organización”, declaró. "Las personas pueden ver que realmente estamos ayudando a nuestra comunidad".

Zurita, originario de Los Fresnos, regresó a su comunidad después de pasar años en Washington D.C. siguiendo una carrera como abogado. Allí, se enamoró de las organizaciones sin fines de lucro después de ser parte del Centro Juvenil Latinoamericano y decidió regresar para retribuírselo a su propia gente. Al regresar, pasó un tiempo en Youth Build y como CEO del Boys and Girls Club de San Benito.

Por otro lado, dijo que siempre ha tenido interés en ayudar a la población sin hogar y cuando vio la apertura del Good Neighbor sabía que tenía que ir a por ella. Dado que Soup Kitchen es el corazón de la organización, Zurita dijo que espera trabajar para crear un programa de alimentos sostenibles que ayude a la comunidad en Brownsville.

"Me postulé a Good Neighbor Settlement House porque pensé que Good Neighbor necesitaba a alguien nuevo y a alguien fresco para llevar el centro al siguiente nivel", afirmó. "Siempre me ha apasionado la población sin hogar, especialmente aquí en Brownsville, creo que todos merecen una oportunidad, todos necesitan una mano amiga y alguien para escucharlos y creerles".

Para Zurita, aunque ahora hay más necesidad de que las personas se ayuden entre sí, siempre ha sido importante ayudar a tu vecino porque no sabes lo que está pasando en sus vidas.

"Soy un gran creyente de que siempre debes desear ser un buen vecino para cada persona que viene y busca ayuda", declaró. "Solo darles esa mano de ayuda es probablemente lo que necesitan para tener éxito en la vida. "

