Oportunidad de pruebas COVID-19

HARLINGEN — Autoridades estatales y locales están lanzando el programa de pruebas COVID-19 más grande del condado de Cameron que ofrece 18 sitios durante todo el mes. Los líderes del condado están trabajando con los funcionarios de salud públicos y el departamento militar del estado para ofrecer pruebas gratuitas del 16 al 31 de mayo. “Hay mucho interés de los ciudadanos que quieren hacerse la prueba”, dijo el lunes Josh Ramírez, director de salud de Harlingen. “Es por eso que estamos brindando más oportunidades”. Los funcionarios de salud estatales y la Guardia Nacional de Texas llevarán a cabo las pruebas con cita previa. “Todas las personas programadas para las pruebas deben mostrar identificación y llegar cinco minutos antes de la cita programada”, declaró el juez del condado de Cameron Eddie Treviño en un comunicado de prensa el lunes. Para registrarse, los residentes pueden visitar www.txcovidtest.org o llamar al 512-883-2400 al menos 24 horas antes de la fecha en que solicitan hacerse la prueba. “En un esfuerzo por maximizar los recursos de la prueba COVID-19, solo se administrará una prueba por hogar”, afirmó Treviño. El programa ofrecerá pruebas en todo el condado para dar a los residentes varias oportunidades para hacerse la prueba, dijo Ramírez. “Para aquellas personas que quieren hacerse la prueba y que pueden haber estado expuestas, es importante obtener la ayuda que necesitan lo antes posible”, dijo. “Queremos asegurarnos de que los pacientes que se sienten enfermos reciban la ayuda que necesitan de manera oportuna”. Los funcionarios de salud también quieren evaluar a los residentes que pueden haber contraído el coronavirus pero que no muestran síntomas, indicó. Sitios de prueba de UTRGV Para calificar para la prueba, los residentes deben llamar al Centro de Comunicaciones de Pacientes de UT Health RGV al 1-833–887-4863 para ser examinados. Locaciones en Browns-ville, Harlingen, Mercedes y Edinburg. Sitio de prueba de Brownsville Parque deportivo de la ciudad en 1000 Sports Park Blvd, disponible para residentes de Brownsville y Harlingen. Los residentes de Harlingen también pueden analizar el virus COVID-19 en un sitio de la ciudad de Brownsville. Pruebas, lugares y fechas ❚ 16 de mayo: Almacén del distrito electoral 4 del condado, 26623 White Ranch Road, La Feria ❚ 17 de mayo: Almacén del distrito electoral 4 del condado, 26623 White Ranch Road, La Feria ❚ 17 de mayo: Edificio comunitario de Los Indios, 309 E. Haywood, Los Indios ❚ 18 de mayo: Almacén del distrito electoral 1 del condado, 2050 South Browne Ave, Brownsville ❚ 19 de mayo: Ayuntamiento de Río Hondo, 121 N. Arroyo, Río Hondo ❚ 19 de mayo: South Padre Island Convention Center, 7355 Padre Blvd, South Padre Island ❚ 20 de mayo: Iglesia católica de San Pedro, 7602 Old Military Road, Brownsville ❚ 21 de mayo: Terreno para feria de San Benito, 551 Cesar Gonzalez Parkway, San Benito ❚ 22 de mayo: Terreno para feria de San Benito, 551 Cesar Gonzalez Parkway, San Benito ❚ 24 de mayo: Port Isabel Event Center, 309 Railroad St., Port Isabel ❚ 25 de mayo : Ayuntamiento de Combes, 21626 Hand Road, Combes ❚ 26 de mayo: Departamento de bomberos de Los Fresnos, 100 Rodeo Drive, Los Fresnos ❚ 27 de mayo: Departamento de bomberos de Los Fresnos, 100 Rodeo Drive, Los Fresnos ❚ 28 de mayo: Harlingen Soccer Complex, 4515 E. Harrison Ave., Harlingen ❚ 29 de mayo: Cameron Park Centro Cultural, 2100 Gregory Ave., Brownsville ❚ 30 de mayo: Almacén del distrito electoral 1, 2050 South Browne Ave., Brownsville ❚ 31 de mayo: Recinto del distrito electoral 4, 26623 White Ranch Road, La Feria © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

