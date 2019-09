‘Ofrecen muy poco’

Algunos propietarios de viviendas en Boca Chica Village insisten en que no tienen intención de aceptar una reciente oferta de SpaceX para comprar sus propiedades.

A diferencia de la mayoría de sus vecinos, Terry y Bonnie Heaton, originarios de Michigan, viven todo el año en el área no incorporada con cerca de 35 casas cerca de Playa Boca Chica. Han vivido allí 18 años. Durante el invierno, cuando el vecindario se llena, es una comunidad donde todos se ayudan mutuamente, dijo Terry.

“Es casi como si tuviéramos una familia extensa aquí, debido a la cercanía de este vecindario”, dijo. “Tenemos un vínculo estrecho”.

Aunque la compañía de cohetes con sede en Hawthorne, California, en una carta fechada el 12 de septiembre y enviada por FedEx, ofrece a los Heaton tres veces el valor de tasación de su hogar, dicen que la oferta no está cerca de lo que necesitarían vender. La evaluación realizada por SpaceX es varios miles de dólares menos que una evaluación que los Heaton obtuvieron a través de su banco hace cinco años, dijo Terry.

“Les envié un correo electrónico el día después de recibir esta carta, no siendo sarcástico ni nada”, dijo. “Les acabo de contar los hechos, de que (su) valoración es extremadamente baja”.

SpaceX dijo que las ofertas no son negociables y les dio a los propietarios dos semanas a partir de la fecha de la carta para responder.

“Es solo dinero intimidando a gente pequeña”, dijo Terry. “Eso es realmente lo que es”.

La pareja dijo que no tienen idea a dónde se trasladarían, que Boca Chica es única en Estados Unidos y que sería imposible encontrar una configuración similar adecuada con lo que ofrece SpaceX. Terry dijo que tomaría un millón de dólares por la propiedad, aunque Bonnie no está segura de que esté dispuesta a irse incluso en ese momento.

“Ha sido tan hermoso aquí todos estos años”, dijo. “Ha sido muy tranquilo, y cuando los niños bajan del norte les encanta aquí. Es muy triste, porque aquí es donde queríamos estar hasta que muramos. Esta es nuestra casa, ¿sabes?”

Celia Johnson compró su casa al lado de los Heatons en 1992. Nació y creció en Brownsville y ha ido a Playa Boca Chica desde que era una niña. Ahora vive en Lansing, Michigan, durante el verano. Johnson dijo que rechaza la oferta de SpaceX porque es demasiado baja.

Las evaluaciones de viviendas se basan en parte en los precios de venta de propiedades similares en el área, pero las evaluaciones recientes de SpaceX se basan en un puñado de ventas, a SpaceX, que estaban muy por debajo del valor de mercado y, como resultado, sesgan las nuevas evaluaciones a la baja, dijo ella.

Johnson citó el ejemplo de un vecino que compró una casa en Boca Chica Village por más de 100 mil dólares pero terminó vendiéndola a la compañía por 50 mil dólares.

“ Sé que sufrió una gran pérdida”, dijo Johnson.

Dijo que habló con otros vecinos que se sintieron intimidados y vendieron sus casas muy por debajo del valor de mercado solo para arrepentirse más tarde.

“Fueron estafados y sé que así fue”, dijo Johnson.

La cantidad de dinero que SpaceX le ofrece no es suficiente para encontrar una nueva casa en algún lugar como Boca Chica. Johnson dijo que había planeado retirarse allí para estar cerca de la familia en Brownsville, pero que no quiere vivir en la ciudad. Johnson dijo que no contempla la posibilidad de que tenga que irse algún día.

“Supongo que voy a tomarlo como es y ver qué pasa”, dijo.

Terry Heaton admitió preocuparse de que él y su esposa se verán obligados a irse algún día después de todo, a medida que la operación de SpaceX crezca y los cohetes se vuelvan más grandes y más poderosos. Para él, no es justo que después de estar allí tantos años y solo querer vivir en paz, de repente alguien esté tratando de echarte”, dijo.

“¿Eso nos hace felices? No. Nos asusta, de verdad”, dijo Heaton. “Podemos hablar duro todo lo que queramos, pero la realidad es que llegará el momento”.

Obviamente, no podrían haber adivinado en un millón de años que una compañía de cohetes se mudaría a la casa de al lado, dijo.

“Si eso hubiera sido así, nunca habríamos comprado aquí”, dijo Heaton.