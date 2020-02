Nuevos lotes disponibles

SAN BENITO — Durante meses, los lotes para entierro se vendieron en el cementerio de Memorial Park, donde un alto monumento negro se alza sobre la tumba del héroe de la ciudad Freddy Fender.

En la funeraria Thomae-Garza, la escasez de lotes estaba llevando al director Albert Vega a ayudar a las familias locales a encontrar sitios para entierro fuera de la ciudad.

Mientras tanto, el administrador de la ciudad, Manuel De La Rosa, dijo que estaba proponiendo aumentar los precios de los lotes para tratar de frenar las ventas a los foráneos que habían estado comprando sitios de entierro en el cementerio público con algunos de los costos más bajos del área.

Ahora, cientos de nuevos lotes están en el mercado.

En el Ayuntamiento, los funcionarios han abierto una nueva sección del cementerio, una medida que pone a la venta alrededor de 576 lotes que ha ayudado mucho a las familias a las que servimos", indicó Vega.

Después de más de 10 años, el lanzamiento en la ciudad de la segunda fase del cementerio está ayudando a más familias locales a enterrar a sus seres queridos en su ciudad natal.

"Estamos bien con el cementerio en cuanto a la expansión", dijo Zeke Padilla, director de la funeraria en la funeraria San Benito.

Agotado

En 2009, la ciudad abrió el Memorial Park, con un monumento de granito que se cernía sobre la tumba de Fender.

Como parte del proyecto, los funcionarios usaron $ 250,000 en dinero de desarrollo económico para desarrollar el cementerio, planeando atraer a los turistas a la tumba del cantante ganador del Grammy.

En 17 acres, los funcionarios planearon que la primera fase de Memorial Park incluyera alrededor de 250 parcelas.

Ahora, los primeros lotes del cementerio están agotados, comentó Padilla.

"La sección original ya se había llenado", dijo.

Preocupaciones por el alza de precios

Mientras tanto, el comisionado de la ciudad, Tony Gonzáles, continúa pidiendo un taller para discutir los aumentos de precios propuestos por De La Rosa.

En noviembre, solicitó a De La Rosa que organizara un taller para discutir una propuesta para aumentar los precios de la parcela alrededor de $ 150.

"No me siento bien acerca de subir los precios", dijo Gonzáles. "Algunas personas no pueden pagarlo. No quiero ganar dinero con las parcelas".

Ahora, De La Rosa dice que planea discutir la propuesta "en un futuro cercano".

"Anticipo una discusión con la Comisión de la Ciudad sobre la venta de lotes en el cementerio de San Benito Memorial Park en el futuro cercano", afirmó. "No puedo especular sobre lo que pueden desear hacer".

El lado de la ciudad

Ahora, la ciudad está cobrando $ 950 por el lote para un adulto y $ 375 por el lote de un niño.

Durante una reunión de noviembre, De La Rosa dijo a los comisionados de fuera de la ciudad que estaban comprando muchos de los lotes del cementerio porque los precios son más bajos que los de la mayoría de los cementerios del área.

De La Rosa expresó que no podía evitar que los foráneos compren lotes porque Memorial Park es un cementerio público.

Mientras tanto, dijo, los sepultureros han aumentado sus cargos por alrededor de $ 100.

Los precios son tan bajos que los entierros "subsidiadores" de la ciudad, dijo.

De La Rosa propuso jactarse de los precios de los lotes para hacerlos "más competitivos" con los de otros cementerios, donde los costos suben a alrededor de $ 3,500.

“ Cualquier venta de una parcela por parte de un comprador o sus herederos será solo a la ciudad de San Benito y solo por el monto total pagado por el comprador al momento de su compra en la ciudad de San Benito”.

Costos de mantenimiento

Los precios de los lotes de Memorial Park ayudan a financiar la atención continua del cementerio.

"La ciudad de San Benito proporcionará atención continua, mantenimiento, operación y mejoras al (cementerio)", dice la ordenanza. "En general, esto incluirá el mantenimiento de carreteras, el corte, la poda, el paisajismo o la eliminación de material vegetal, la vigilancia de los terrenos, el control de plagas, la nivelación de monumentos y cualquier otro mantenimiento que sea necesario para mantener el (cementerio) presentable en todo momento".