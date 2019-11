Novedad en cardiología

HARLINGEN — Acababa de someterse a un simple reemplazo de rodilla, pero una prueba de esfuerzo reveló algo más grave.

“Volvió anormal”, dijo Sherri MacGowan, de 62 años.

La residente del Puerto Isabel pensó que estaba obteniendo autorización para su reemplazo de rodilla, pero el médico miró su historial y dijo: “No, no vas a ir al hospital, te van a hacer un chequeo cardíaco”.

Un cateterismo cardíaco implica la inserción de un tubo estrecho en el corazón a través de una arteria para examinar qué tan bien está funcionando el corazón.

“Resultó que mi corazón estaba muy claro, excepto que tenía un pequeño lugar que estaba bloqueado en un 85 por ciento”, dijo. “El médico me dijo que si no lo había solucionado estaba a previsto un fuerte ataque al corazón”.

Sin embargo, el procedimiento en sí mismo fue mucho menos complicado de lo que podría haber recibido hace unos meses. El procedimiento implicó el uso de un iFR (relación instantánea sin ondas), que se utiliza durante las pruebas. El nuevo iFR ha estado disponible alrededor de un año.

“Un beneficio importante con respecto al uso de iFR es que no requiere equipo o medicamentos adicionales, lo que puede ser más invasivo para el paciente”, indicó un comunicado del Valley Baptist Medical Center. Durante el proceso de angiografía, según el comunicado, se enhebra un cable especial a la ubicación de una lesión o vaso estrecho y se coloca a través del área para tomar medidas.

El método anterior de reserva fraccional de flujo proporcionó detalles similares sobre lesiones y áreas estrechas en los vasos. Sin embargo, el uso de iFR requirió el uso de medicamentos para dilatar los vasos de un paciente durante el proceso de angiografía, lo que podría ser incómodo para algunos pacientes, según el comunicado.

“Anteriormente, no todos los ensayos de angioplastia habían demostrado un beneficio para el paciente”, comentó el Dr. Charles Mild, cardiólogo del Valley Baptist Medical Center, donde ha estado usando iFR durante aproximadamente un mes.

“La razón de eso”, dijo, “es que a veces los stents no siempre se colocaron en las lesiones correctas. Con esta nueva metodología, es más positivo que nunca que tengamos la vena correcta y que hayamos encontrado la causa”.

Explicó con más detalle la existencia de lesiones en la enfermedad coronaria.

“Lo que sucede en un ataque cardíaco es que tienes lo que se llama lesiones, placa aterosclerótica”, dijo. “La aterosclerosis es el endurecimiento de las arterias. Entonces, la placa se acumula y se hace más y más grande, y llega al punto donde se rompe”.

Comparó la ruptura con una cortada en el brazo que primero sangra y luego forma un coágulo.

“Pero si tienes un coágulo de sangre en el medio de un tubo, de repente lo bloquea”, dijo. “No tienes flujo. Y eso es un ataque al corazón. Esta técnica nos dirá qué vasos sanguíneos pueden romperse y cuáles no”.

Está muy contento con el iFR.

“Es difícil decir si salvamos vidas, pero eso hizo que la gente se sintiera mejor, sí”, dijo. “Yo creo que es genial.”

Ciertamente hizo que Sherry MacGowan se sintiera mejor.

“Creo que fue relativamente rápido”, dijo. “Cuando entró el médico, me dieron un medicamento, y estás despierto, y puedes escuchar y ver todo lo que está sucediendo, pero no sientes nada”. No parecía que tomara más de cinco o 10 minutos. Y no tuve dolor involucrado hasta que terminó y fueron a sacar el tubo”.

Entonces, aunque la idea de un angiograma puede generar miedo en la mente de cualquiera que esté a punto de recibirlo, parece que tendrán menos tiempo para soportarlo. La zona de confort, en este caso buena, puede expandirse aún más, reduciendo significativamente la incomodidad del procedimiento.

