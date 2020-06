Previous Next ULTIMO REPORTE: Registra Tamaulipas 84 nuevos de COVID-19 en las últimas horas; llega a 2 mil 199 La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó el miércoles que en las últimas horas se registraron 84 nuevos casos positivos confirmados a COVID-19. Buy this photo

La Secretaría de Salud informó que en las últimas horas se registraron 84 nuevos casos positivos a COVID-19 y siete defunciones, por lo que hizo un llamado a las y los tamaulipecos a extremar las medidas de higiene. Con estos nuevos casos, la cifra de contagios en la entidad asciende a 2 mil 199 positivos y los fallecimientos a 144 todos ellos relacionados con enfermedades crónicas. La secretaria de Salud estatal, Gloria Molina Gamboa, dijo que los casos positivos pertenecen a los siguientes municipios: Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria con 16 casos, Matamoros y Ciudad Madero con 12 casos, Tampico y Altamira con cuatro casos, Río Bravo con tres casos y Gómez Farías con un caso. Mientras que los fallecimientos corresponden a tres hombres de 55, 60 y 71 años todos ellos de Tampico, así como una mujer de 70 años y un hombre de 52 años de Matamoros; de Reynosa, una mujer de 55 años y de Nuevo Laredo, un hombre de 30 años. Molina Gamboa reiteró que para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura se deben atender las medidas de seguridad en materia sanitaria, con el lavado de manos frecuentemente; el estornudo de etiqueta; no saludar de beso, de mano o abrazo y el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas ya sea vía pública, edificios o el transporte público. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Thursday, June 4, 2020 10:58 am.