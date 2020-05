Ultimo momento: Masivo incendio se reporta en South Padre Island

Previous Next Incendio SPI 051620 Foto de cortesía de Tommy J. Saenz via Facebook Buy this photo

Cuadrillas de bomberos se encuentran trabajando para contener un incendio masivo en el edificio de condominios Gulf Point en South Padre Island, cerca del edificio Sapphire, muestra un video de Facebook. Tommy J. Saenz, quien transmitió el video en vivo aproximadamente a las 8 a.m., describió a los bomberos que intentan contener las llamas rociando agua desde un estacionamiento cercano. Según el video, el viento hace que sea difícil contener las llamas. En los comentarios, los residentes dicen que el humo se puede ver desde Port Isabel. Ben Hill, que vive en Sapphire South Padre, también mostró el incendio en un video de Facebook Live desde su porche trasero. Desde su posición privilegiada se podía ver que las llamas masivas envolvieron el edificio y finalmente se derrumbó sobre sí mismo. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

