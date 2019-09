Previous Next Tormenta tropical Fernand impactaría costa de Tamaulipas en las próximas horas Tormenta tropical Fernand impactaría costa de Tamaulipas en las próximas horas

La tormenta tropical Fernand originará lluvias torrenciales en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se pronostica que su centro ingrese a tierra en el transcurso de la mañana por la costa central de Tamaulipas. Fernand podría impactar en la costa central de Tamaulipas, durante la mañana de hoy. El ciclón generará oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Para hoy se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Las precipitaciones serán con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible granizo. Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora (km/h) en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como oleaje de 3 a 4 metros (m) en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Las condiciones señaladas serán generadas por la tormenta tropical Fernand, un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro de México, la Onda Tropical Número 34, que recorrerá el sur del país, y la inestabilidad registrada en la zona superior de la atmósfera. A las 07:00 horas, tiempo del centro de México, Fernand se localizó a 70 kilómetros (km) al sureste de La Pesca y a 160 km al nor-noreste de Tampico, Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), rachas de 100 km/h y desplazamiento al oeste a 9 km/h. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

