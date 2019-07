Previous Next Tormenta en el Golfo podría convertirse en huracán para el fin de semana El Centro Nacional de Huracanes está vigilando una perturbación en el Golfo de México que avanza hacia Lousiana y el este de Texas.

El Centro Nacional de Huracanes está vigilando una perturbación en el Golfo de México que avanza hacia Lousiana y el este de Texas. El sistema se mueve del oeste al suroeste cerca de 8 mph y se espera que se convierta en tormenta tropical para la noche del jueves, y en huracán para el viernes y se aproxime a la costa del Golfo para el fin de semana. A las 10 de la mañana de este miércoles, la tormenta tenía una latitude de 28.5 norte y 86.4 oeste. Los meteorólogos dijeron que los vientos máximos sostenidos eran alrededor de las 30 mph con Fuertes ráfagas y pronosticaban que la tormenta se fortalecería durante los próximos tres días. Un aviso de tormenta fue emitido desde la boca del Río Pearl hasta Morgan City, Lousiana, y se emitió otro aviso de tormenta tropical desde la boca del Río Mississippi hasta Morgan City, Lousiana. Cualquier actividad que se quiera realizar en otros lugares a lo largo de la costa del Golfo de EEUU, desde la costa superior de Texas hasta el Panhandle de Florida debe monitorearse el progreso de este sistema.

