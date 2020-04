Texas permitirá que algunos ingresen a restaurantes y tiendas el 1 de mayo

AUSTIN — El gobernador de Texas, Greg Abbott, describió el lunes una lenta reapertura de una de las economías más grandes del mundo en medio de la pandemia de coronavirus, permitiendo a restaurantes, minoristas, cines y centros comerciales comenzar a permitir que los clientes entren en sus establecimientos a partir del viernes.

La medida se produce cuando Texas y otros estados procesan un aumento récord en las solicitudes de desempleo y los bancos de alimentos han visto un aumento en la demanda. Los conservadores en Texas y los partidarios del presidente Donald Trump han ampliado las llamadas para que el estado y el país vuelvan a funcionar.

“Así como nos unimos como un solo estado para desacelerar COVID-19, también debemos unirnos para comenzar a reconstruir las vidas y los medios de vida de nuestros conciudadanos tejanos”, dijo Abbott.

El plan del republicano Abbott permite a esos establecimientos dejar entrar a los clientes hasta un 25% de su capacidad, siempre y cuando sigan las pautas de distanciamiento social. Aquellos en los condados que han reportado menos de cinco casos del coronavirus podrán atender a los clientes con un umbral del 50% a menos que los funcionarios vean un aumento en los nuevos casos.

Abbott también dijo que dejará que su orden de permanencia en el hogar expire el 30 de abril. Los bares, estéticas, peluquerías y gimnasios permanecen cerrados.

Abbott comenzó a flexibilizar algunas de las restricciones la semana pasada, comenzando con la reapertura de los parques estatales, permitiendo la venta minorista y permitiendo a los médicos realizar cirugías no esenciales.

Abbott ha estado bajo cierta presión para una reapertura más rápida, pero eligió una ruta prudente destinada a evitar un pico en nuevos casos. Es probable que su plan se cumpla con precaución en las ciudades más grandes del estado, donde los funcionarios han sido más agresivos y expresaron su preocupación de que Texas se ubique cerca del fondo per cápita en las pruebas.

La nueva orden de Abbott también significa que ciudades como Houston y Austin, que han requerido que la gente use máscaras cuando están en público, no pueden castigar a los infractores con sanciones. Sin embargo, Abbott instó a las personas a seguir usando máscaras.

Los estadounidenses siguen abrumadoramente a favor de las órdenes de quedarse en casa y otros esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos The Associated Press-NORC. La mayoría de los estadounidenses también dice que no será seguro levantar las pautas de distanciamiento social en el corto plazo.

Según los funcionarios de salud estatales, Texas tenía más de 25,200 casos confirmados de COVID-19 hasta el lunes, con 663 muertes y más de 11,100 consideradas recuperadas. Es probable que el número de infecciones sea mayor porque muchas personas no se han realizado pruebas y los estudios sugieren que las personas pueden infectarse y no sentirse enfermas.