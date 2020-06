Texas extiende beneficios de desempleo adicionales

Previous Next Most states still fall short of recommended testing levels El vendedor callejero Jaime Caldera, originario de San Antonio, Texas, ofrece máscaras faciales a la venta en Los Ángeles el jueves 14 de mayo de 2020. Salir de su casa en Los Ángeles ahora requiere traer una máscara facial, parte del precio para reabrir más negocios y actividades en Los Ángeles. La segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que se mueve con cautela a medida que avanzan las zonas menos pobladas de California. La regla de la máscara es la misma en los alrededores del condado de Los Ángeles, que se ha convertido en el epicentro de California para el virus. El condado tiene una cuarta parte de los casi 40 millones de habitantes de California, pero más de la mitad de sus más de 3,000 muertes por virus.

Los texanos que reciben desempleo podrían ser elegibles para un total de 52 semanas de beneficios, el doble de la cantidad típica de tiempo disponible de ayuda, ya que el estado activó un período de beneficios extendido, según la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas. Los texanos desempleados han recibido históricamente hasta 26 semanas de beneficios. El Departamento de Trabajo de EEUU notificó el lunes a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas que el estado activó lo que se llama Beneficios extendidos estatales, que proporciona 13 semanas adicionales de ayuda por desempleo. Eso se produce después de que un proyecto de ley federal de alivio del coronavirus extendió previamente algunos beneficios de desempleo durante 13 semanas en virtud de lo que se denomina Compensación de desempleo de emergencia pandémica. La primera semana en que los texanos podrían comenzar a recibir estos nuevos beneficios extendidos es la semana que finaliza el 4 de julio, que es 13 semanas después de que la extensión de PEUC entró en vigencia en el estado. Las personas primero deben agotar las 26 semanas estándar, más las 13 semanas adicionales bajo PEUC, antes de recibir las 13 semanas adicionales de beneficios extendidos, dijo Cisco Gamez, portavoz de la comisión. PEUC también es lo que permite a los tejanos recibir $ 600 adicionales en beneficios por semana durante hasta 13 semanas. Está disponible hasta el 25 de julio. Los beneficios extendidos se remontan a 1971 y se activan en tiempos de alto desempleo. En abril, la tasa de desempleo del estado era del 12.8%, superando el máximo anterior del 9.2% en 1986. La tasa de desempleo del estado excedió el umbral del 5% para desencadenar el último período de beneficios extendidos, que el gobierno federal reembolsa al estado. Según el Departamento de Trabajo, 2.2 millones de tejanos han solicitado el desempleo desde mediados de marzo. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas ha pagado $ 9.7 mil millones en beneficios utilizando fondos estatales y federales

Posted in Noticias Locales on Wednesday, June 3, 2020 11:08 am.