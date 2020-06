Previous Next Tamaulipas sigue rompiendo récord en casos positivos de COVID-19 Aumentan cifras de COVID-19, confirma SST 145 nuevos casos. Buy this photo

Tamaulipas sigue rompiendo los récords de casos positivos de COVID-19, pese a las advertencias de las autoridades de los tres niveles de gobierno. El lunes, se registraron 145 nuevos diagnósticos de COVID-19 y 14 fallecimientos en el estado siendo uno de los días con más casos positivos y defunciones desde el inicio de la pandemia del SARS-CoV-2, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa. Molina Gamboa Insistió en su llamado a quedarse en casa el mayor tiempo posible, extremar medidas de higiene, proteger a los adultos mayores de 60 años y mantener el control de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. La cifra oficial se eleva entonces a 3 mil 593 positivos y 225 defunciones. Las defunciones corresponden a un hombre de 86, una mujer de 73, un hombre de 53, un hombre de 50 y un hombre de 73 años de edad, todos ellos de Reynosa; un hombre de 49 años de Nuevo Laredo; un hombre de 55 años de Tampico; una mujer de 70 años, y un hombre de 57 años de Altamira; una mujer de 79 años de Hidalgo; un hombre de 50 años y uno de 66 años de Matamoros; un hombre de 75 años de Ciudad Victoria y finalmente un hombre de 44 años de Díaz Ordaz. La funcionaria recordó a la población mantener la sana distancia con otras personas, utilizar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, aplicar el estornudo de etiqueta, no saludar de mano, abrazo o beso y desinfectar superficies u objetos de uso común. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

