Previous Next Suman 444 casos positivos a COVID-19 en Tamaulipas Tamaulipas reportó 15 nuevos casos positivos a COVID-19 la tarde del martes, sumando un total de 444 casos positivos y 19 defunciones.

Posted:

Quince nuevos casos positivos a COVID-19 reportó Tamaulipas la tarde del martes, sumando un total de 444 casos positivos y 19 defunciones. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, informó que de los 15 casos nuevos confirmados, tres han sido notificados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y 12 por el laboratorio privado autorizado por la federación. Los casos reportados por el LESP son tres de Xicoténcatl: una mujer de 55 años, otra de 57, y una de 55 años de edad; por medio del laboratorio privado son seis hombres de Tampico: uno de 39 años, otro de 64, de 57, de 42, de 48 años y otro de 36 años. También se reportaron cinco casos positivos de Madero: una mujer de 47 años, un hombre de 54, otro de 42, de 34, y de 36; así como un hombre de 52 años de edad de Altamira. La funcionaria reportó asimismo la recuperación de una paciente de 44 años de Reynosa y la defunción de un paciente masculino de 43 años en el IMSS 270 de Reynosa, con antecedentes relevantes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, insuficiencia renal crónica terminal en terapia sustitutiva con hemodiálisis. Con la suma de estos nuevos casos, la cifra oficial asciende a 444 positivos, 39 recuperados y 19 defunciones. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, April 29, 2020 11:29 am.