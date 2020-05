Previous Next Sube a mil 126 casos positivos cifra de COVID-19 en Tamaulipas; Matamoros sigue a la cabeza El gobierno de Tamaulipas confirmó 16 casos nuevos a COVID-19 la tarde del lines, con lo que la cifra sube a mil 126 casos positivos en el estado.

Tamaulipas confirmó 16 nuevos casos positivos a COVID019 la tarde del lunes, con lo que sube a mil 126 casos oficiales en total en todo el estado y 70 defunciones. La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa señaló que el número de casos podrían seguir incrementándose "si la población no respeta el confinamiento social, la sana distancia y las medidas de higiene". Los casos notificados son en Matamoros dos hombres de 53 y 25 años respectivamente. En Tampico seis casos: tres mujeres de 68, 25 y 53 años, y tres hombres de 51, 40 y 41 años de edad En Reynosa dos hombres de 38 y 26 años; en Madero cinco casps" cuatro hombres de 33, 52, 41, 44 y una mujer de 59 años; y en Altamira una mujer de 30 años. La funcionaria estatal añadió además que este lunes se registró el fallecimiento de un paciente masculino de 84 años de edad de Ciudad Victoria y otro paciente masculino de 62 años de Nuevo Laredo, con lo que a la fecha se han registrado 70 defunciones, todas ellas con el antecedente de padecimientos como hipertensión arterial, diabetes, obesidad y tabaquismo, por lo que pidió mantener el control de estos padecimientos. Recomendó no bajar la guardia, continuar con las medidas preventivas y mantener a los adultos mayores en casa para desacelerar la velocidad de contagios y el número de fallecimientos

