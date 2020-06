SpaceX pretende construir puertos espaciales en el mar

Previous Next 06182020_SpaceX Update_01.JPG BAJO PRODUCCIÓN. Personal de SpaceX trabaja en una plataforma de lanzamiento el jueves en el complejo de producción de SpaceX en Boca Chica. Buy this photo 06182020_SpaceX Update_02.JPG Personal utiliza ascensores aéreos mietras trabajan el jueves en una plataforma de lanzamiento desde el área de lanzamiento Starship de SpaceX. Buy this photo 06182020_SpaceX Update_03.JPG Los trabajadores de SpaceX se encuentran ocupados en el trabajo el jueves antes de una prueba propuesta al día siguiente en la plataforma de lanzamiento de Starship. Buy this photo

Un video de SpaceX de 2017 muestra a un grupo de pasajeros abordando un elegante ferry de alta velocidad para un viaje rápido a una plataforma flotante donde espera una imponente nave espacial — BFR como se conocía en aquel entonces — encima del propulsor Super Heavy, listo para llevar a los pasajeros a casi cualquier destino en la Tierra en menos de 30 minutos. El video era un anuncio de las aspiraciones del destino de la compañía a la Tierra para la nave espacial de 100 pasajeros, aunque el plan en última instancia es enviar humanos a la Luna y Marte a bordo de la nave espacial en desarrollo en el complejo de producción Boca Chica de SpaceX; y parece que el fundador y CEO de la compañía, Elon Musk, se tomaba en serio la parte del puerto espacial cerca de la costa. Las instalaciones de Boca Chica, a 22 millas al este de Brownsville, cerca de la costa anuncian que los ingenieros de operaciones en alta mar “trabajarán como parte de un equipo de ingenieros y técnicos para diseñar y construir una instalación operativa de lanzamiento de cohetes cercano a la costa”, y para un técnico de sistemas cuyo trabajo en parte sería “fabricar, mantener y operar sistemas de embarque y lanzamiento de sitios”. Musk tuiteó el 16 de julio que “SpaceX está construyendo puertos espaciales flotantes de clase súper pesada para Marte, la luna y los viajes hipersónicos alrededor de la Tierra”. “Hipersónico” se refiere a velocidades mucho más rápidas que la velocidad del sonido. Si el hecho de que SpaceX quiere que su gente de operaciones cercana a la costa en Boca Chica sea una indicación, al menos un puerto espacial flotante se ubicará frente a la costa del sur de Texas. Musk dijo que por razones de seguridad, los lanzamientos cercanos al litoral tendrían que tener lugar lejos de la costa, lo que significa que podrían no ser visibles desde la tierra. “Necesitamos estar lo suficientemente lejos como para no molestar a las zonas muy pobladas”, tuiteó Musk. “El lanzamiento y el aterrizaje no son sutiles. Pero podrías llegar a unas pocas millas del puerto espacial en un bote”. Tuiteó el 6 de junio que la compañía está buscando tres opciones para el primer lanzamiento que involucre el enorme y potente propulsor Super Heavy de 31 motores: Boca Chica, el Centro Espacial Kennedy de Florida o una plataforma en alta mar. Los seis motores, Starship y Super Heavy juntos tendrían una altura de 394 pies, el Starship 160 pies de altura por sí solo. Los anillos de acero inoxidable que comprenden los prototipos Starship SN5 y SN6 ya han sido “apilados” en Boca Chica y las pruebas en el SN5 deberían comenzar pronto. La nave espacial SN4 fue destruida en una explosión el 29 de mayo causada por una tubería de combustible con fugas del equipo de apoyo en tierra. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Monday, June 22, 2020