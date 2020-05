Posted:

Las imagenes lo dicen todo. SpaceX realizó un exitoso fuego estático del prototipo Starship SN4 el martes en la noche desde su sitio de lanzamiento de Boca Chica, Texas. Este fue el primer encendido estático de un motor Raptor en un vehículo Starship. El fuego de la explosión causada por el arranque del prototipo del Starship SN4 fue considerado exitoso. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, May 6, 2020 9:11 am.