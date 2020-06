South Padre Island tendrá hospital y centro de salud

Previous Next Isla del Padre LA FUENTE de noticias de turismo en línea, Trip Advisor, nombró en tercer lugar de su lista a South Padre Island. Buy this photo

Residentes y visitantes de esta zona costera tendrán pronto un acceso más cercano a la atención médica del hospital y centro de salud. Durante una reunión del Consejo de la Ciudad el miércoles, el director médico de South Padre Island EMS Dr. Joe Ybarra dio una actualización con respecto a las futuras dotaciones médicas para la ciudad. Ybarra, junto con Chris Adams, asociado de Sam Wilkinson, anunció que se construirá un hospital y un centro médico en la isla y se estima que abrirá en marzo de 2021. "Estamos construyendo un hospital. Va a suceder", dijo Ybarra. "Hemos lanzado. Tenemos financiación ya tenemos un sitio comprado". Según Ybarra y Adams, será una instalación con fondos privados que no verá ningún apoyo financiero de la ciudad.

