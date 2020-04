Sin casos de COVID-19 en cárceles del Condado Cameron, dice sheriff Lucio

El sheriff del Condado de Cameron, Omar Lucio, confirmó el lunes que ningún recluso dio positivo a COVID-19 dentro de las cárceles del condado.

Autoridades hicieron la prueba a un recluso el pasado 23 de marzo y recibieron un resultado negativo tres días después, según el sheriff.

Lucio dijo que los funcionarios en cada una de las cuatro instalaciones de la cárcel operadas por el departamento siguen las normas emitidas por la Comisión de Normas de la Cárcel de Texas que recomienda la liberación de delincuentes no violentos durante el brote de COVID-19. "Hemos tenido suerte. Todo va bien y espero que podamos mantenerlo así ”, dijo Lucio en una llamada telefónica.

"Con la ayuda del fiscal de distrito y los jueces, nos deshicimos de muchos de estos casos menores que estaban pendientes aquí hasta que esto termine", dijo.

A fines de marzo, el departamento dijo que cualquier preso que presentara síntomas similares a los de la gripe debía aislarse en céldas de presión negativa y debía recibir autorización medial de un médico en un hospital local antes de ser dado de alta en la población regular.

Los funcionarios del Centro de Detención Carrizales-Rucker construyeron una carpa de clasificación a fines del mes pasado en la que todo el personal, los abogados y los reclusos son examinados para detectar síntomas de coronavirus. Las visitas aún están suspendidas y se han establecido estaciones de detección en las entradas de cada instalación.

Según Lucio, los reclusos también tienen acceso a citas de telemedicina. Un empleado de enfermería que trabajaba en la carpa en Carrizales en marzo dijo a los periodistas que a los reclusos no se les proporcionaron máscaras y guantes ya que "no tienen una razón para pedir guantes o máscaras en este momento porque no hay casos".

Lucio confirmó el lunes que los reclusos no cuentan con máscaras y guantes. En marzo, señaló que los funcionarios estaban suministrando a los reclusos equipos de limpieza y desinfección.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, estudios recientes sugieren que las personas que no muestran síntomas pueden transmitir el COVID-19. Los defensores han enfatizado el potencial del virus para propagarse rápidamente en entornos de prisión donde los reclusos no pueden distanciarse socialmente dentro de las celdas.

El sheriff estimó que Carrizales tenía la mitad de su capacidad de mil 100 reclusos a fines del mes pasado y dijo que el departamento ha mantenido el cumplimiento de todas las directrices exigidas por el estado relacionadas con la pandemia.

