Siempre sí aplican decreto que prohíbe ingreso de algunos ciudadanos de EEUU a Tamaulipas

MATAMOROS — Tras declaraciones confusas, el gobierno municipal inició el sábado nuevamente una serie de acciones para restringir el cruce de ciudadanos y residentes de Estados Unidos a Matamoros, impidiendo el paso de algunos viajeros hacia territorio mexicano.

En un operativo en todos los cruces fronterizos de la ciudad de Matamoros, funcionarios de los gobiernos local, estatal y federal estuvieron aplicando las medidas que incluyen el programa llamado “Doble no circula”, que consiste en no dejar circular a ciertos vehículos de acuerdo al número de sus placas.

De acuerdo a lo publicado en el decreto estatal no podrán circular los días lunes los vehículos cuya placa termine en 0 y 1; el martes las terminaciones 2 y 3; el miércoles con terminación 4 y 5; el jueves las placas que terminen en 6 y 7, y los viernes con terminación 8 y 9.

También se está exigiendo a los conductores el uso estricto de cubrebocas, la sana distancia y no viajar más de dos personas dentro del vehículo, así como a menores de cinco años y mayores de 60.

El pasado 23 de abril, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca firmó un decreto que establece medidas de seguridad en materia sanitaria con motivo de la emergencia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en la entidad, entre las que destaca el “Doble no circula”.

Más tarde, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, aclaró que sobre la medida del “Doble no circula” no habrá sanciones para la comunidad, ya que no es una medida de recaudación.

Asimismo, Molina Gamboa reiteró que las autoridades estatales no impondrán multas a las personas que sean sorprendidas circulando en vehículos que no les corresponde el día, solamente serán llamados de atención y amonestaciones.

El pasado miércoles, en un comunicado del gobierno municipal se señaló que “se aplicará el doble no circula, decreto emitido por el Gobierno Estatal, que se hará cumplir con filtros de revisión de placas por parte de Tránsito, Vigilancia de la SSP, Guardia Nacional y Policía Estatal Acreditable”.

“Fue tajante (el alcalde) al señalar que no habrá ‘decomisos’ de autos a quienes incumplan las medidas del doble no circula, sin embargo agregó, se tiene confianza a que mediante el exhorto la ciudadanía comprenderá que debe evitar la movilidad”, dice el comunicado.

Por su parte, el jefe de la Oficina Fiscal del estado, Mario Reyes Silva, dijo durante una entrevista el sábado para Noticias W1420 que “por instrucción del gobernador del estado se están realizando estos operativos en los puentes internacionales ya que ha sido muy dificil contener el paso de visitantes a actividades esenciales, por eso se tomó la decisión de devolver los vehículos cuando vengan más de dos personas en el vehículo y cuando no traigan cubrebocas”.

Reyes Silva informó que durante el primer día del operativo se regresaron más de 50 vehículos en un lapso de dos horas.

“Estamos dando cumplimiento al decreto que emitió el gobernador y que prohíbe que vengan más de dos visitantes dentro de un vehículo, que prohíbe que puedan cruzar sin cubrebocas y que prohíbe que vengan personas que no tengan una actividad esencial en el lado mexicano”, dijo Reyes Silva.

El secretario del Ayuntamiento, Federico Fernández Morales dijo en un comunicado que “en los filtros que se ubicarán en el primer retorno de cada puente internacional, se dialogará con los residentes y ciudadanos del Valle de Texas y quienes no cumplan con las medidas del doble no circula, el cubrebocas y la sana distancia en cuanto a los pasajeros por vehículo, se le pedirá que retorne a su país”.

Fernández Morales mencionó que solamente aquel ciudadano que se niegue a cumplir con lo anteriormente mencionado se le podría retener su vehículo “no es decomiso, solamente sería resguardo y sería trasladado a un corralón mediante la utilización de una grúa”, dice el comunicado.

En reiteradas ocasiones, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se ha opuesto al cierre o restricciones en la frontera a ciudadanos o residentes de Estados Unidos, pese a las medidas implementadas por el gobierno de Donald Trump.