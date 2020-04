Selecciona Abbott a consejeros locales para reapertura de Texas

Abogado, empresario de la región serán clave piezas clave

Redacción El magnate de la construcción, Alonzo Cantú, de McAllen, y el abogado David Oliveira, de un bufete de abogados de Brownsville, fueron nombrados a un consejo asesor especial encargado de ayudar a las empresas a reabrir estratégicamente mientras se contiene la propagación de COVID-19. El nombramiento, que encomienda a Cantú y otros miembros del consejo compartir ideas innovadoras para ayudar a reabrir los esfuerzos, se produce después de que Abbott emitió tres órdenes ejecutivas el viernes para comenzar el proceso de reapertura del estado de Texas. Cantu es CEO y presidente de Cantu Construction and Development Company, así como presidente de Lone Star National Bank y miembro de la junta del Doctors Hospital at Renaissance en Edinburg. Ésta tampoco es el primer nombramiento de gobernador para Cantú. En noviembre de 2019, Abbott lo nombró miembro de la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Houston, con un plazo que expirará el 31 de agosto de 2025. También se nombró al consejo asesor especial David Oliveira, socio de Roerig, Oliveira & Fisher, LLP de Brownsville. David Oliveira, residente de McAllen, ha ejercido durante más de treinta años y es miembro de la Junta Asesora del Lone Star National Bank, así como un nombramiento de gobernador de la Comisión de Selección Judicial de Texas. Es miembro y ex presidente de la Iniciativa del Valle para el Desarrollo y el Avance, la Junta de Desarrollo del Valle del Río Grande de la Universidad de Texas y el Comité Ejecutivo del Consejo de la Cancillería de la Universidad de Texas. Cantú y Oliveira se unirán a otros 37 líderes empresariales que representan a las regiones e industrias del estado en el consejo asesor especial de Abbott. “El consejo asesor colaborará con los grupos de trabajo para diseñar estrategias, estándares estatales y marcos de tiempo apropiados para reabrir el Estado de la Estrella Solitaria y priorizar la salud y la seguridad de todos los tejanos”, dijo un comunicado de prensa del gobernador. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Monday, April 20, 2020