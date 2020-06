Previous Next Seis empleados de la ciudad de Brownsville dan positivo de COVID-19 Seis empleados de la ciudad de Brownsville dan positivo de COVID-19.

Funcionarios de la ciudad de Brownsville anunciaron que seis empleados de la ciudad han dado positivo al coronavirus. La ciudad informó el miércoles por la noche que tres son oficiales de policía de Brownsville, uno es bombero y dos empleados que trabajan para el Departamento de Ingeniería y Obras Públicas de la ciudad. Los empleados fueron sometidos a pruebas la semana pasada y esta semana y los resultados de sus pruebas se recibieron el miércoles. La ciudad declara que quienes estén en contacto con los empleados que están en un riesgo de exposición de medio a alto serán evaluados y puestos en cuarentena. Todos los espacios de trabajo asociados serán desinfectados y limpiados a profundidad. Los nombres de los empleados no serán revelados debido a las leyes de privacidad. La ciudad declara que está preparada para continuar manteniendo su nivel de servicio a la comunidad. Las autoridades dijeron que esto se está logrando mediante la implementación de planes de continuidad basados en un marco de planificación para una pandemia. La ciudad informa que continuará monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones cuando sean necesarias. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

