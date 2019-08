Previous Next Se esperan peligrosos índices de calor para estar tarde Se esperan peligrosos índices de calor para estar tarde.

BROWNSVILLE - Un aviso de calor se ha emitido para el Valle delRío Grande, debido a que la combinación de las altas temperaturas y la elevada humedad crearán índices de calor de más de 111 grados Fahrenheit para la tarde de este martes. El aviso de calor se extiende a los condados de Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy y todas las ciudades en esas áreas. El aviso estará en vigor de 1 a 6 p.m. con índices de calor entre 111 y 115 grados Fahrenheit.

