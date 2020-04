Se eleva a 106 la cifra de contagiados por COVID-19 en el Valle

Previous Next Celula de COVID-19

Las cifras de contagios se elevó a 106 positivos confirmados a COVID-19 el miércoles en el Valle del Río Grande, al mismo tiempo que los condados implementaron retenes sanitarios para verificar la actividad de los ciudadanos y el cumplimiento de la ordenanza de permanecer en casa. El condado con más casos confirmados de contagios registrados positivos a COVID-19 es el Condado Hidalgo, en donde dos infantes se encuentran entre los 16 nuevos casos positivos a COVID-19 anunciٙados por juez del Condado Hidalgo Richard F. Cortéz el miércoles en la noche en un comunicado. “Esto muestra que la horrible enfermedad no discrimina” dijo el juez al enterarse de que una niña de 8 meses de Edinburg y una niña de 10 meses de edad de Donna se habían contraído la enfermedad altamente contagiable, se lee en el comunicado. La cifra total de los casos positivos registrados en hasta el miércoles en el Condado Hidalgo sube 62 personas que han dado positivo a la prueba del COVID-19. Cuatro personas han sido hospitalizadas; el resto de los pacientes han sido ordenados a permanecer aislados en sus hogares indica el comunicado. “Debemos de tomar este virus seriamente, permanecer en casa y tomar las precauciones necesarias, particularmente con nuestra población más joven de edad y los adultos mayores” citó el juez. El departamento de Salud del Condado Cameron actualizó su cifra el miércoles en la noche confirmando 11 casos adicionales positivos a COVID-19. Los casos positivos incluyen a siete (7) personas de Brownsville, entre los 9 y 46 años de edad, cuatro mujeres y tres hombres, incluyendo un menor de 9 años de edad. Cuatro de las siete personas están relacionadas con dos casos reportados previamente, mientras dos están relacionados con viajes y uno es de trasmisión comunitaria, indica el comunicado. Los otros cuatro casos restantes incluyen a dos hombres de Harlingen de 36 y 43 años de edad, uno reportado como viaje y el otro de trasmisión comunitaria. Una mujer de 66 años de edad de San Benito y un hombre de 29 años de Río Hondo también fueron reportados como casos de trasmisión. Esto eleva el número de casos a 37 positivos confirmados por COVID-19 en el Condado Cameron, confirma el departamento de salud en el comunicado. El Condado Starr reportó cero positivos el miércoles y tiene un total de 5. El Condado Willacy tiene dos casos, incluido el de un niño de 4 años. Los condados de Cameron e Hidalgo enfatizan la importancia de seguir las medidas de prevención del distanciamiento social e higiene. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

