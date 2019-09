Previous Next Se acerca la fecha de juicio de Elizondo; ambas partes discuten la evidencia Este 16 de septiembre está programada el juicio para el ex jefe de bomberos de Brownsville, Carlos Elizondo.

A medida que se acerca la fecha del juicio del 16 de septiembre para el ex jefe de bomberos de Brownsville, Carlos Elizondo, tanto los abogados estatales como los de la defensa están discutiendo qué evidencia debe permitirse y no permitirse en el juicio. Elizondo enfrenta seis cargos de violación de la seguridad informática relacionados con acusaciones de que accedió al Sistema de Informes de Emergencia del Departamento de Bomberos de Brownsville mientras estaba suspendido por la ciudad. Las autoridades dicen que no tuvo el consentimiento de la Ciudad de Brownsville para acceder al sistema de informes. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron presentó una moción el pasado 3 de agosto notificando a Elizondo que el estado planea usar evidencia y actos que alegan que el ex jefe solía cometer actos incorrectos. En la "Notificación de delitos extraños, errores u otra ley del estado", el estado dice que usará lo siguiente: >> El papel de Carlos Elizondo en el enrutamiento ilegal de llamadas de despacho a Intercity >> Carlos Elizondo tenía varias cuentas de teléfonos celulares pagadas por Intercity Ambulance durante sus cargos como jefe de Bomberos de Brownsville y como miembro de la mesa directiva de BISD >> El fracaso de Carlos Elizondo en revelar el conflicto de intereses basado en lo anterior. El abogado de Elizondo, Eddie Lucio, presentó una moción objetando la "Admisibilidad de delitos extraños" y ha solicitado una determinación procesal por parte del juez estatal del Distrito 107 Benjamin Euresti Jr. sobre lo que se puede usar. La moción que objeta la admisibilidad de los delitos ajenos establece que "aunque las pruebas pueden considerarse relevantes, tales pruebas aún no son admisibles si" su valor probatorio se ve compensado sustancialmente por el peligro de prejuicio injusto, confusión de los problemas o engañar al jurado, o por consideraciones de retraso indebido, o presentación innecesaria de evidencia acumulativa ". "El Demandado se opone a la admisión de tales pruebas de delitos extraños en virtud de las Reglas 401, 402,403 y 404 (b) y solicita al Estado que demuestre que tales pruebas tienen relevancia además de demostrar el carácter del Demandado o sugerir que actuó de conformidad con un propensión criminal ". Se desconoce cuándo Euresti emitirá un fallo sobre cualquiera de las presentaciones. En 2017, la Ciudad de Brownsville designó un comité de auditoría para investigar posibles acciones incorrectas del Departamento de Bomberos de Brownsville. La evidencia compilada por el comité indicó que Elizondo y el bombero Ernie Estrada habían redirigido las llamadas de despachadores a Intercity Ambulance a pesar de que el negocio no tenía un permiso para hacerlo en Brownsville. El comité de auditoría informó que se inició una investigación de las actividades en el departamento de bomberos y los servicios de EMS debido a las acusaciones de que un servicio de ambulancia privado conocido como Intercity Ambulance Service estaba operando sin un permiso, y que funcionarios de la ciudad en particular supuestamente permitían que los servicios funcionaran sin aprobaciones adecuadas lmartinez@brownsvilleherald.com

